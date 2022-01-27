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Kim Min-Jae'li Güney Kore, Lübnan'ı mağlup etti

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Kim Min-Jae'li Güney Kore, Lübnan'ı mağlup etti

Dünya Kupası Asya Elemeleri 3'üncü Tur A Grubu 7'nci hafta maçında Fenerbahçeli Kim Min-Jae'nin formasını giydiği Güney Kore, deplasmanda Lübnan'ı 1-0 mağlup etti.

Dünya Kupası Asya Elemeleri 3'üncü Tur A Grubu 7'nci hafta maçında Fenerbahçeli Kim Min-Jae'nin formasını giydiği Güney Kore, deplasmanda Lübnan'ı 1-0 mağlup etti.

Lübnan, 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri 3'üncü Tur A Grubu 7'nci hafta maçında Güney Kore'yi konuk etti. Saida Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 45'inci dakikasında Cho Kyu-Sung'un attığı golle 1-0 öne geçen Güney Kore, maçın kalan bölümünde rakibine yakalanmadı ve maçı bu skorla kazanarak 17 puanla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-Jae, maça Güney Kore formasıyla ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Dünya Kupası, Güney Kore, Lübnan, Asya, Spor, Haber

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