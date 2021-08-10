Kim Min-jae kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim Min-jae kaç yaşında, aslen nereli ve hangi mevkide oynuyor? Kim Min-jae hangi takımlarda oynadı?
Daha önce Burak Kapacak ismini duyuran Fenerbahçe, yeni bir transferi daha duyurdu. Avrupa'da başta Porto olmak üzere birçok kulübün ilgilendiği Kim Min-jae ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, Kim Min-jae'yi İstanbul'a getirdi. Peki, Kim Min-jae kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim Min-jae kaç yaşında, aslen nereli ve hangi mevkide oynuyor? Kim Min-jae hangi takımlarda oynadı?
Bir yandan kadrosundaki oyuncu sayısını azaltmak için gelen teklifleri değerlendirmeye alan Fenerbahçe, stoper bölgesine takviyede bulundu. Çin ekibiBeijing Guoan'da Aralık 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunan 1996 doğumlu Kim Min-jae ile anlaştı. Fenerbahçe'yle anlaşmasının ardından Kim Min-jae futbol severler tarafından merak edilmeye başlandı. İşte detaylar
KİM MİN-JAE KİMDİR?
Kim Min-jae 15 Kasım 1996 yılında Tongyeong, Güney Gyeongsang'da dünyaya geldi. Stoper mevkisinde oynayan Güney Koreli millî futbolcu profesyonel futbolculuk kariyerine Gyeongju KHNP takımında başladı. 1.90 boyundaki stoper Gyeongju KHNP'den büyük çıkış yaşayacapı Jeonbuk Hyundai Motors'a transfer oldu. 2 sezon burada forma giyen ve Güney Koreli millî takımına seçilen oyuncu gösterdiği performans sonrası, 5 milyon €'ya Beijing Guoan'a transfer oldu.
31 Aralık 2021'e kadar Beijing Guoan'la sözleşmesi bulunan Min-jae Kim, 2 milyon € transfer bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer oldu.