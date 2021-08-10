Kim Min-jae kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim Min-jae kaç yaşında, aslen nereli ve hangi mevkide oynuyor? Kim Min-jae hangi takımlarda oynadı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kim Min-jae kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim Min-jae kaç yaşında, aslen nereli ve hangi mevkide oynuyor? Kim Min-jae hangi takımlarda oynadı?

Kim Min-jae kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim Min-jae kaç yaşında, aslen nereli ve hangi mevkide oynuyor? Kim Min-jae hangi takımlarda oynadı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Daha önce Burak Kapacak ismini duyuran Fenerbahçe, yeni bir transferi daha duyurdu. Avrupa'da başta Porto olmak üzere birçok kulübün ilgilendiği Kim Min-jae ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, Kim Min-jae'yi İstanbul'a getirdi. Peki, Kim Min-jae kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim Min-jae kaç yaşında, aslen nereli ve hangi mevkide oynuyor? Kim Min-jae hangi takımlarda oynadı?

Bir yandan kadrosundaki oyuncu sayısını azaltmak için gelen teklifleri değerlendirmeye alan Fenerbahçe, stoper bölgesine takviyede bulundu. Çin ekibiBeijing Guoan'da Aralık 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunan 1996 doğumlu Kim Min-jae ile anlaştı. Fenerbahçe'yle anlaşmasının ardından Kim Min-jae futbol severler tarafından merak edilmeye başlandı. İşte detaylar

KİM MİN-JAE KİMDİR?

Kim Min-jae 15 Kasım 1996 yılında Tongyeong, Güney Gyeongsang'da dünyaya geldi. Stoper mevkisinde oynayan Güney Koreli millî futbolcu profesyonel futbolculuk kariyerine Gyeongju KHNP takımında başladı. 1.90 boyundaki stoper Gyeongju KHNP'den büyük çıkış yaşayacapı Jeonbuk Hyundai Motors'a transfer oldu. 2 sezon burada forma giyen ve Güney Koreli millî takımına seçilen oyuncu gösterdiği performans sonrası, 5 milyon €'ya Beijing Guoan'a transfer oldu.

31 Aralık 2021'e kadar Beijing Guoan'la sözleşmesi bulunan Min-jae Kim, 2 milyon € transfer bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Bülent Turan Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Seda Sayan Deniz Akkaya Seren Serengil
Spor Fatih Terim Lionel Messi Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kim Min-jae kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim Min-jae kaç yaşında, aslen nereli ve hangi mevkide oynuyor? Kim Min-jae hangi takımlarda oynadı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 19:06:19. #1.15#

title