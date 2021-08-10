Kim Min-jae kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim Min-jae kaç yaşında, aslen nereli ve hangi mevkide oynuyor? Kim Min-jae hangi takımlarda oynadı?

Daha önce Burak Kapacak ismini duyuran Fenerbahçe, yeni bir transferi daha duyurdu. Avrupa'da başta Porto olmak üzere birçok kulübün ilgilendiği Kim Min-jae ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, Kim Min-jae'yi İstanbul'a getirdi. Peki, Kim Min-jae kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim Min-jae kaç yaşında, aslen nereli ve hangi mevkide oynuyor? Kim Min-jae hangi takımlarda oynadı?