Kim Min-Jae: Fenerbahçe'nin projesi benim için en iyi seçenekti
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Kim Min-Jae: Fenerbahçe'nin projesi benim için en iyi seçenekti

Kim Min-Jae: Fenerbahçe'nin projesi benim için en iyi seçenekti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Kim Min-Jae, "Türkiye'nin ve Avrupa'nın bilinen kulüplerinden olan Fenerbahçe'ye katılmaktan dolayı kendimi çok mutlu hissediyorum. Geldiğim zamandan beri iyi karşılandım. Kısa bir hazırlık sürecinin ardından şanslıyım ki takıma katıldım. Bu takımda forma giydiğim için, maça çıkabildiğim için kendimi onurlu hissediyorum. Gelecek haftalarda da takımıma katkı sağlamaya çalışacağım" dedi.

"FENERBAHÇE KULÜBÜ'NE GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Güney Koreli stoper, Fenerbahçe'ye transferinden dolayı mutlu olduğunu söylerken, "Avrupa'dan bazı kulüplerin de beni istediği bir sır değildi. Neticede Fenerbahçe'nin projesi benim açımdan çok daha iyiydi, en iyi seçenekti. Dolayısıyla burada olduğum için mutluyum. Sayın Başkanımıza, Sayın Selahattin Baki'ye minnettarlığımı sunmak istiyorum. Teknik Direktörümüz Vitor Pereira'ya da teşekkür ediyorum. Geliş sürecimde buraya gelmem adına söylemiş olduğu projeyle beni ikna etti. Ben de Fenerbahçe Kulübü'ne geldiğim için çok mutluyum" diye konuştu. "CANAVAR LAKABINDAN MEMNUNUM"'Canavar' lakabıyla ilgiliyse Kim, "Bu lakaptan dolayı mutluyum. Bu lakabı bana taraftarlarımız vermişti. Aynı performansı sürdürmek için elimden geleni yapacağım, bu lakabı sürdürebilmek adına" ifadelerini kullandı.Futbol stilinden de bahseden Kim Min-Jae, "Spesifik bir şey söyleyemem. Benim amacım şu an itibarıyla defans oyuncusu olduğumdan dolayı boş alanları, arkadaki alanları kapatmak üzerine. Aynı şekilde takım prese kalktığı zaman daha erken hamlede bulunmak istiyorum ilerideki oyunculara. Tabii ki de bana verilen taktiği en iyi şekilde ortaya koymaya gayret gösteriyorum" diye konuştu. Türkiye'nin kendisi için kardeş bir ülke olduğunu belirten Kim Min-Jae, " Çocukluğumdan bu yana zaten hep bu hisler içerisindeydim. Geldiğim zamandan itibaren de çok sıcak bir karşılama gösterildi. Bu da bana büyük bir sorumluluk yüklüyor. Ben de aynı şekilde var olan bu güzel ilişkiyi iyi tutmak istiyorum ve daha iyi çalışarak bu ilişkiyi daha yükseğe taşımak istiyorum" şeklinde konuştu."TAKIMIMA YARDIMCI OLMAK İSTİYORUM" Taraftarlar tarafından çok iyi bir şekilde karşılandığını ve onlara minnettar olduğunu ifade ederek teşekkürlerini ileten Güney Koreli, "Birkaç aydır futboldan uzaktım. Dolayısıyla hazırlık kısmı benim için bir periyot oldu. Dolayısıyla bu periyodu geçmem gerekiyor ve bu periyottan sonra daha iyi olacağımı, daha iyisini gösterebileceğimi biliyorum. Hem Fenerbahçe adına hem benim adıma iyi olacak. Vitor Pereira'nın sistemine de en hızlı şekilde adapte olarak hem defanstaki görevime hem de ofansta takımıma yardımcı olmak istiyorum" diye konuştu. Dün oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçındaki performansını ve savunma hattındaki uyumu değerlendiren Kim Min-Jae, "Szalai ile ilk oynadığımız maçtaki uyumumuz bana göre kötü değildi. Gerideki hat olarak iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. İki tarafla beraber iletişim kurmam gerekiyor. Ama ilk maç için adaptasyonumuzun kötü olduğunu düşünmüyorum. Başlangıç için iyiydi. Bir defans oyuncusu olarak gol yemediğimiz için de mutluyum. Szalai çok iyi bir oyuncu, çok çalışan bir oyuncu" dedi.

(LAR)

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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