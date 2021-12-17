Kim Min Jae: Beşiktaş maçında taraftarımıza galibiyet armağan edeceğiz

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - "Hem Galatasaray maçından önce hem şimdi bu maçın önemini tüm kulüp olarak biliyoruz"

"Taraftarımızın bize olan koşulsuz sevgisi, coşkulu desteği bizim en büyük gücümüz"

- Fenerbahçe'nin Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae, pazar günü Beşiktaş ile oynayacakları derbi maçı öncesinde kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Kim Min-Jae son olarak kaybedilen son maça rağmen taraftarlardan gördüğü destekle ilgili olarak, "Deplasman, iç saha fark etmeksizin taraftarlarımız kelimenin tam anlamıyla inanılmaz. Gittiğimiz her şehirde onları görmek bize çok güzel şeyler hissettiriyor. Onların bana olan desteğine her zaman müteşekkirim. Bu desteğe karşı kendimi borçlu hissediyorum. Sezon boyu ortaya koyacağım performans ve takımıma galibiyetlerimizde sunacağım performansla bu borcu ödeyeceğim. Onlara minnettarım, hepsini çok seviyorum. İyi ki Fenerbahçe'deyim ve bu kulübü, takımımızı çok seviyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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