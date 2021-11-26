Kim Milyoner Olmak İster yok mu, neden yok, günü mü değişti? 26 Kasım Cuma Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü niye yok, bitti mi?

Kim Milyoner Olmak İster bitti mi, neden yok? Kim Milyoner Olmak İster bugün yok mu? Kim Milyoner Olmak İster 26 Kasım tarihinde neden yok?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BİTTİ Mİ, NEDEN YOK?

Kim Milyoner Olmak İster normalde Cuma günleri ATV'de yayınlanıyordu. Fakat bugünkü yayın akışında yarışma yer almadı. Bunun ardından merak edilmişti.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmanın yeni bölümü 28 Kasım Pazar günü yayınlanacak. Bu yüzden bugün yeni bölümü ekranlara gelmeyecek.

26 KASIM ATV YAYIN AKIŞI

19:00 - ATV Ana Haber

20:00 - Destan

23:15 - Bir Zamanlar Çukurova

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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