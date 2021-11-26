Kim Milyoner Olmak İster yok mu, neden yok, günü mü değişti? 26 Kasım Cuma Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü niye yok, bitti mi?
ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster bugün yok mu merak edildi. Normalde Cuma günleri yeni bölümü ile ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışması bugün yayın akışında yer almadı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster yok mu, neden yok, günü mü değişti? 26 Kasım Cuma Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü niye yok, bitti mi? İşte detaylar...
Kim Milyoner Olmak İster bitti mi, neden yok? Kim Milyoner Olmak İster bugün yok mu? Kim Milyoner Olmak İster 26 Kasım tarihinde neden yok?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER BİTTİ Mİ, NEDEN YOK?
Kim Milyoner Olmak İster normalde Cuma günleri ATV'de yayınlanıyordu. Fakat bugünkü yayın akışında yarışma yer almadı. Bunun ardından merak edilmişti.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmanın yeni bölümü 28 Kasım Pazar günü yayınlanacak. Bu yüzden bugün yeni bölümü ekranlara gelmeyecek.
26 KASIM ATV YAYIN AKIŞI
19:00 - ATV Ana Haber
20:00 - Destan
23:15 - Bir Zamanlar Çukurova
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
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