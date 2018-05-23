Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasında Futbol Sorusu, Seyircileri Ters Köşeye Yatırdı
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan futbol sorusunu yanıtlayamayan yarışmacı, "seyirci joker" hakkını kullandı, seyircilerin çoğunluğu yanlış cevap verdi.
Sunuculuğunu Murat Yıldırım'ın yaptığı "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında yarışmacıya "Guardiola, Mourinho ve Klopp hangi spor dalında şampiyonluklar kazanmış isimlerdir?" sorusu yöneltildi.
Kadın yarışmacı 5 bin lira değerindeki bu soru için "seyirci joker" hakkını kullandı. Stüdyodaki seyircilerin çoğunluğunun cevabı ise şaşkınlığa neden oldu.
SEYİRCİLER YANLIŞ ŞIKKI SEÇTİ
Seyircilerin yüzde 41'i yanlış şık olan "Atletizmi", yüzde 37'si ise doğru şık olan "Futbolu" seçti.
Çıkan bu sonucun ardından ikilemde kalan yarışmacı yüzde 50 hakkını da kullandı ve "Atletizm" şıkkının elenmesinin ardından doğru cevabı verebildi.
YORUMLAR (4)
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çoğunluk kadın olunca sonuç normal :DCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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boş yapma kardeş devam etCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ne yani insanla bunları bilmek zorundamı spor takip etmeyen seyircilere denk gelmişCevap Yaz 1 6 Yayından KaldırBİRİ: O zaman bilmiyorlarsa madem işaretlemeyecekler..İnsanı yanıltıyorlar..Yayından Kaldır