Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasında Futbol Sorusu, Seyircileri Ters Köşeye Yatırdı

Sunuculuğunu Murat Yıldırım'ın yaptığı "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında yarışmacıya "Guardiola, Mourinho ve Klopp hangi spor dalında şampiyonluklar kazanmış isimlerdir?" sorusu yöneltildi.

Kadın yarışmacı 5 bin lira değerindeki bu soru için "seyirci joker" hakkını kullandı. Stüdyodaki seyircilerin çoğunluğunun cevabı ise şaşkınlığa neden oldu.

SEYİRCİLER YANLIŞ ŞIKKI SEÇTİ

Seyircilerin yüzde 41'i yanlış şık olan "Atletizmi", yüzde 37'si ise doğru şık olan "Futbolu" seçti.

Çıkan bu sonucun ardından ikilemde kalan yarışmacı yüzde 50 hakkını da kullandı ve "Atletizm" şıkkının elenmesinin ardından doğru cevabı verebildi.