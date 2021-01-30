Kim Milyoner Olmak İster sorusu yanıtı nedir? 30 Ocak Kim Milyoner Olmak İster sorusu
30.01.2021 23:09 | Son Güncelleme: 30.01.2021 23:39
ATV'nin vazgeçilmez yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya 60.000 TL değerinde bilgi sorusu soruldu.
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geldi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya 60.000 TL değerinde soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 60 Bin TL'lik soru!
30 OCAK KİM MİLYONER OLMAK İSTER?
B şıkkı gerçek bir uçağın binaya çarpması doğru yanıt.