Kim Milyoner Olmak İster sorusu yanıtı nedir? 30 Ocak Kim Milyoner Olmak İster sorusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kim Milyoner Olmak İster sorusu yanıtı nedir? 30 Ocak Kim Milyoner Olmak İster sorusu

30.01.2021 23:09 | Son Güncelleme: 30.01.2021 23:39
Kim Milyoner Olmak İster sorusu yanıtı nedir? 30 Ocak Kim Milyoner Olmak İster sorusu

ATV'nin vazgeçilmez yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya 60.000 TL değerinde bilgi sorusu soruldu.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geldi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya 60.000 TL değerinde soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 60 Bin TL'lik soru!

30 OCAK KİM MİLYONER OLMAK İSTER?

B şıkkı gerçek bir uçağın binaya çarpması doğru yanıt.

Kim Milyoner Olmak İster sorusu yanıtı nedir? 30 Ocak Kim Milyoner Olamk İster sorusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Ebru Yaşar Demet Akalın Jason Statham Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Serdar Aziz Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kabe Ankara Futbol Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kim Milyoner Olmak İster sorusu yanıtı nedir? 30 Ocak Kim Milyoner Olmak İster sorusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 23:39:33. #1.15#
title