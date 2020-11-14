Kim Milyoner Olmak İster sorusu! 14 Kasım Kim Milyoner Olmak İster, hangi imparatorluk milattan önce kurulmuş ve yıkılmıştır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (birazdan) Kim Milyoner Olmak İster? 14 Kasım Kim Milyoner Olmak İster, hangi imparatorluk milattan önce kurulmuş ve yıkılmıKim Milyoner Olmak İster 14 Kasım sorusu!