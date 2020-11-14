Kim Milyoner Olmak İster sorusu! 14 Kasım Kim Milyoner Olmak İster, hangi imparatorluk milattan önce kurulmuş ve yıkılmıştır?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kim Milyoner Olmak İster sorusu! 14 Kasım Kim Milyoner Olmak İster, hangi imparatorluk milattan önce kurulmuş ve yıkılmıştır?

14.11.2020 22:15 | Son Güncelleme: 14.11.2020 22:18
Kim Milyoner Olmak İster sorusu! 14 Kasım Kim Milyoner Olmak İster, hangi imparatorluk milattan önce kurulmuş ve yıkılmıştır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (birazdan) Kim Milyoner Olmak İster? 14 Kasım Kim Milyoner Olmak İster, hangi imparatorluk milattan önce kurulmuş ve yıkılmıKim Milyoner Olmak İster 14 Kasım sorusu!

ATV'nin vazgeçilmez yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu.

Kim Milyoner Olmak İster sorusu! 14 Kasım Kim Milyoner Olmak İster, hangi imparatorluk milattan önce kurulmuş ve yıkılmıştır?

HANGİ İMPARATORLUK MİLATTAN ÖNCE KURULMUŞ VE YIKILMIŞTIR?

A) Makedonya İmparatorluğu

B) Moğol İmparatorluğu

C)Doğu Roma İmparatorluğu

D) Timur İmparatorluğu

Doğru Yanıt: A

İlgili Haberler

Kim Milyoner Olmak İster Nasa Astronot John Young kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 14 Kasım sorusu!
Kim Milyoner Olmak İster Nasa Astronot John Young kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 14 Kasım sorusu!
Masterchef 8 Kasım dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Kasım eleme adayları kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı?
Masterchef 8 Kasım dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Kasım eleme adayları kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 5 Kasım MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef potaya kim gitti?
MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 5 Kasım MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef potaya kim gitti?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Haydar Akar İlham Aliyev Berat Albayrak Mustafa Varank Mustafa Şentop
Magazin Şener Şen Ezgi Mola Didem Soydan Hazar Ergüçlü
Spor Samatta Ersun Yanal Mehmet Topal Domagoj Vida Rıza Çalımbay
Daha Fazla Çocuk Bursa Medya Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kim Milyoner Olmak İster sorusu! 14 Kasım Kim Milyoner Olmak İster, hangi imparatorluk milattan önce kurulmuş ve yıkılmıştır? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 22:19:43. #1.15#
title