Kim Milyoner Olmak İster sorusu! 14 Kasım Kim Milyoner Olmak İster, hangi imparatorluk milattan önce kurulmuş ve yıkılmıştır?
14.11.2020 22:15 | Son Güncelleme: 14.11.2020 22:18
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (birazdan) Kim Milyoner Olmak İster? 14 Kasım Kim Milyoner Olmak İster, hangi imparatorluk milattan önce kurulmuş ve yıkılmıKim Milyoner Olmak İster 14 Kasım sorusu!
ATV'nin vazgeçilmez yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu.
HANGİ İMPARATORLUK MİLATTAN ÖNCE KURULMUŞ VE YIKILMIŞTIR?
A) Makedonya İmparatorluğu
B) Moğol İmparatorluğu
C)Doğu Roma İmparatorluğu
D) Timur İmparatorluğu
Doğru Yanıt: A