Kim Milyoner Olmak İster Serdar Ortaç 125 bin tl sorusu cevabı nedir? 31 Aralık Kim Milyoner Olmak İster 125 Bin TL'lik soru!
31 Aralık Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 125 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 125 Bin TL'lik soru! Osmanlı padişahları hakkındaki hangi bilgi yanlıştır?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 60 BİN LİRALIK SORUSU
Osmanlı padişahları hakkındaki hangi bilgi yanlıştır?
A- II. Ahmed, I. Ahmed'in torunudur.
B- II. Mahmud, I. Mahmud'un torunudur.
C- II. Mehmed, I. Mehmed'in torunudur.
D- II. Selim, I. Selim'ın torunudur.
DOĞRU CEVAP : B- II. Mahmud, I. Mahmud'un torunudur.