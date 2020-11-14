Kim Milyoner Olmak İster Nasa Astronot John Young kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 14 Kasım sorusu!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (birazdan) Kim Milyoner Olmak İster? Nasa pilotu John Young kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 14 Kasım sorusu!