Kim Milyoner Olmak İster Nasa Astronot John Young kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 14 Kasım sorusu!
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Kim Milyoner Olmak İster Nasa Astronot John Young kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 14 Kasım sorusu!

14.11.2020 21:05 | Son Güncelleme: 14.11.2020 21:09
Kim Milyoner Olmak İster Nasa Astronot John Young kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 14 Kasım sorusu!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (birazdan) Kim Milyoner Olmak İster? Nasa pilotu John Young kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 14 Kasım sorusu!

ATV'nin vazgeçilmez yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NASA PİLOTU JOHN YOUNG KİMDİR?

John W. Young 24 Eylül 1930, San Francisco, Kaliforniya- ö. 5 Ocak 2018; Houston, Teksas, ABD) Amerikalı astronot. 13 km/h hızla Ay yüzeyindeki hız rekoruna sahiptir. Apollo 16 ile 21 Nisan 1972 tarihinde Ay'da yürüdü. En uzun astronot görevini yapmış kişilerden biridir. Ay'a iki kez gitmiştir (biri yere inmeden Apollo 10 ile). Uzayda 6 kez uçmuş tek astronottur.[kaynak belirtilmeli] NASA'da 42 sene çalışıp 2004'te emekli oldu. 5 Ocak 2018'de Houston, Teksas'taki evinde zatürre hastalığı komplikasyonlarından ölmüştür.

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