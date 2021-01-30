Kim Milyoner Olmak İster "Hangisi bir atasözüdür?" sorusu yanıtı nedir? 30 Ocak Kim Milyoner Olmak İster sorusu
30.01.2021 23:15 | Son Güncelleme: 30.01.2021 23:18
ATV'nin vazgeçilmez yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya 125.000 TL değerinde bilgi sorusu soruldu.
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geldi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya 125.000 TL değerinde soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 125 Bin TL'lik soru!
KİM MİLYONER OLMAK İSTER "HANGİSİ BİR ATASÖZÜDÜR?" SORUSUNUN YANITI NEDİR?
Sorunun yanıtı D şıkkı.