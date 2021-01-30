Kim Milyoner Olmak İster "Hangisi bir atasözüdür?" sorusu yanıtı nedir? 30 Ocak Kim Milyoner Olmak İster sorusu

ATV'nin vazgeçilmez yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya 125.000 TL değerinde bilgi sorusu soruldu.