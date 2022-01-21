Kim Milyoner Olmak İster bugün yayınlanan yeni bölümde yarışmaya Almanya'dan katılan Hamide Hanım sempatik hareketleri ve renkli karakteriyle dikkat çekti. İzleyiciler, Kim Milyoner Olmak İster Hamide Hanım kimdir? Yarışmaya Almanya'dan katılan Hamide Hanım kimdir, ne kadar kazandı, kaç yaşında, aslen nereli? merak etti. İşte detaylar...

Yarışmadan 50 bin TL kazanan Hamide Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir merak ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Hamide Hanım hakkında kısaca bilgiler haberimizde...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER HAMİDE HANIM KİMDİR?

Kim Milyoner Olmak İster 21 Ocak Cuma günü yayınlanan yeni bölüm yarışmacılarından birisi Hamide Hanım oldu. Hamide Hanım yarışmaya Almanya'dan katıldı. Hamide Hanım sempatik hareketleri ve renkli karakteriyle dikkat çekti. Yarışmadan kazanacağı tutar ile aşevi açacağını söyleyen Hamide Hanım 50 bin TL kazandı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 21 OCAK CUMA 50 BİN LİRALIK SORUSU

2008'de İngiltere'de 18-65 yaşları arasında 2000 erkekle yapılan bir araştırmaya göre, erkeklerin en romantik olduğu yaş hangisidir?

A-) 23

B-) 43

C-) 53

D-) 63

Doğru Cevap : C şıkkı 53

HAMİDE HANIM NE KADAR, KAÇ TL KAZANDI?

100 bin TL'lik soruyu açtıran Hamide Hanım bu soruda çekilme kararı aldı. Buna göre Hamide Hanım yarışmadan toplamda 50 bin TL kazanmış oldu. Hamide Hanım yarışmadan kazanacağı tutar ile aşevi açacağını belirtti.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 21 OCAK CUMA 100 BİN LİRALIK SORUSU

1980'lere kadar hangi ülkede yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?

A-) Danimarka

B-) Norveç

C-) İsviçre

D-) Belçika

Doğru Cevap : C şıkkı İsviçre

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