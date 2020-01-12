Kim Milyoner Olmak İster'e Katılan Gülsüm'ün Herkesi Etkileyen Pozitifliği

12.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:19

Çocukken geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle konuşma yetisini kaybeden Ümmü Gülsüm bilgisiyle 125 bin lira, güzel gülüşüyle ise herkesin sevgisini kazandı.



İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Gülsüm'ün kendini tanıttığı an:



