Kim Milyoner Olmak İster'de Kendine Aşırı Güvenen Yarışmacı, 'Döner' Sorusunu Bilemeyince Alay Konusu Oldu
"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında mutfağa olan düşkünlüğünü dile getirdikten sonra döner sorusunu bilemeyen Aykut Erdim Tütüncü, sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.
Ekranların en çok izlenen fenomen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" programına katılan yarışmacının mutfağa ilgisinin olduğunu söyledikten sonra 'döner'sorusunu bilemeyince izleyiciler şaşkınlığa uğradı.
YARIŞMAYA İDDİALI BAŞLAMIŞTI
Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasına iddialı bir şekilde başlayan yarışmacı Aykut Erdim Tütüncü, mutfağa oldukça ilgisini söyledi. Ardından gelen soruda döner çeşidini bilemeyen yarışmacı sosyal medyada alay konusu oldu.
SORUYU BİLEMEYİNCE ŞOK YAŞADI
Kendinden emin bir şekilde yarışmaya katılan Aykut Erdim Tütüncü, ikinci soruda elenince şoka uğradı. Yüz ifadesine de yansıyan yarışmacı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.
İşte sosyal medya kullanıcılarının yarışmacı ile ilgili yaptığı yorumlar;