Kim Milyoner Olmak İster'de Kendine Aşırı Güvenen Yarışmacı, 'Döner' Sorusunu Bilemeyince Alay Konusu Oldu

Ekranların en çok izlenen fenomen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" programına katılan yarışmacının mutfağa ilgisinin olduğunu söyledikten sonra 'döner'sorusunu bilemeyince izleyiciler şaşkınlığa uğradı.

YARIŞMAYA İDDİALI BAŞLAMIŞTI

Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasına iddialı bir şekilde başlayan yarışmacı Aykut Erdim Tütüncü, mutfağa oldukça ilgisini söyledi. Ardından gelen soruda döner çeşidini bilemeyen yarışmacı sosyal medyada alay konusu oldu.

SORUYU BİLEMEYİNCE ŞOK YAŞADI

Kendinden emin bir şekilde yarışmaya katılan Aykut Erdim Tütüncü, ikinci soruda elenince şoka uğradı. Yüz ifadesine de yansıyan yarışmacı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.

İşte sosyal medya kullanıcılarının yarışmacı ile ilgili yaptığı yorumlar;