Kim Milyoner Olmak İster 5 Aralık Sorunu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 250 Bin TL'lik soru!
05.12.2020 22:12 | Son Güncelleme: 05.12.2020 22:16
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (birazdan) Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 250 Bin TL'lik soru!
ATV'nin vazgeçilmez yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORUSU
Uluslararası Venedik Film Festivali'nde "En İyi Film Ödülü'nü kazanan birine, hangisinin tasvirinin bulunduğu bir altın heykelcik takdim edilir?
A) Şövalye
B) Ayı
C) Palmiye
D) Aslan
Cevap: c