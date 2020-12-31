Kim Milyoner Olmak İster 31 Aralık Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster Burak Kut 60 Bin TL'lik soru!
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Kim Milyoner Olmak İster 31 Aralık Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster Burak Kut 60 Bin TL'lik soru!

31.12.2020 21:05 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:12
Kim Milyoner Olmak İster 31 Aralık Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster Burak Kut 60 Bin TL'lik soru!

31 Aralık Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 60 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 60 Bin TL'lik soru! Fatih Terim'in teknik direktör olarak çıktığı futbol maçlarının öncesinde, sonrasında veya devre arasında söylediği ve kameralar tarafından kaydedilmiş nasıl bir sözü yoktur?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 60 BİN LİRALIK SORUSU

Fatih Terim'in teknik direktör olarak çıktığı futbol maçlarının öncesinde, sonrasında veya devre arasında söylediği ve kameralar tarafından kaydedilmiş nasıl bir sözü yoktur?

A- What can I do, sometimes

B- Taktik maktik yok, bam bam bam

C- Everything is something happened

D- Asıl olan Galatasaray'dır

DOĞRU CEVAP : B- Taktik maktik yok, bam bam bam

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