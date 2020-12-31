Kim Milyoner Olmak İster 31 Aralık Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 30 Bin TL'lik soru!

31 Aralık Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 30 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 30 Bin TL'lik soru! Hangisi, bir kare bulmacada "Türkiye'nin bir ili" şeklindeki sorunun cevabı için ayrılmış toplam kutucuk sayısı olamaz?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 30 BİN LİRALIK SORUSU

Hangisi, bir kare bulmacada "Türkiye'nin bir ili" şeklindeki sorunun cevabı için ayrılmış toplam kutucuk sayısı olamaz?

A- 7

B- 9

C- 11

D- 13

DOĞRU CEVAP : C- 11