Kim Milyoner Olmak İster 26 Aralık Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 60 Bin TL'lik soru!
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Kim Milyoner Olmak İster 26 Aralık Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 60 Bin TL'lik soru!

26.12.2020 23:36 | Son Güncelleme: 26.12.2020 23:40
Kim Milyoner Olmak İster 26 Aralık Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 60 Bin TL'lik soru!

26 Aralık Cumartesi ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 60 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 60 Bin TL'lik soru! Çiçeğinin çok küçük bir parçası kullanıldığından 1 kilogramını elde etmek için çiçeğinden 110 bin ila 165 bin arası toplanması gereken baharat hangisidir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 60 BİN LİRALIK SORUSU

Çiçeğinin çok küçük bir parçası kullanıldığından 1 kilogramını elde etmek için çiçeğinden 110 bin ila 165 bin arası toplanması gereken baharat hangisidir?

A- Safran

B- Karabiber

C- Kimyon

D- Zerdeçal

Cevap: A şıkkı Safran

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 23:40:39. #1.14#
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