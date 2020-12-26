Kim Milyoner Olmak İster 26 Aralık Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 125 Bin TL'lik soru!

ATV'nin vazgeçilmez yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya 125.000 TL değerinde bilgi sorusu soruldu.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geldi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya 125.000 TL değerinde soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 125 Bin TL'lik soru! "Akdeniz" ilçesinden "Marmara" ilçesine giden biri, hangi iki il arasında seyahat etmiştir? İşte cevabı!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 125 BİN LİRALIK SORUSU

"Akdeniz" ilçesinden "Marmara" ilçesine giden biri, hangi iki il arasında seyahat etmiştir?

A- Hatay ve Bursa

B- Antalya ve Tekirdağ

C- Mersin ve Balıkesir

D- Isparta ve Kocaeli

Doğru cevap: C: Mersin ve Balıkesir