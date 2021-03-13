Kim Milyoner İster neden yok? Kim Milyoner Olmak İster bugün yok mu? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman?
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Kim Milyoner İster neden yok? Kim Milyoner Olmak İster bugün yok mu? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman?

13.03.2021 21:45 | Son Güncelleme: 13.03.2021 21:50
Kim Milyoner İster neden yok? Kim Milyoner Olmak İster bugün yok mu? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman?

ATV'nin sevilen bilgi yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bugün ATV yayın akışında yer almıyor. İzleyiciler Kim Milyoner Olmak İster programı hakkında detaylı bilgileri araştırıyor. Peki, Kim Milyoner İster neden yok? Kim Milyoner Olmak İster bugün yok mu? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman?

Ekranların efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, normalde Cumartesi akşamları ATV'de ekrana geliyor. İzleyiciler 13 Mart Cumartesi günü Kim Milyoner Olmak İster'i yayın akışında göremeyince Kim Milyoner İster neden yok? Kim Milyoner Olmak İster bugün yok mu? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman?

KİM MİLYONER İSTER NEDEN YOK?

Kim Milyoner Olmak İster yarışması son olarak geçen hafta yeni bölümüyle ekranlara geldi. Normalde her hafta Cumartesi günleri ATV Yayın Akışında Kim Milyoner Olmak İster saat 20:00'da yer alıyordu. Fakat bugün yok. Çünkü, ATV'nin yeni dizisi "Kardeşlerim" dizisi oynuyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BUGÜN YOK MU?

Kim Milyoner Olmak İster yarışması yerine yeni dizi "Kardeşlerim" oynayacak.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm olacak mı, olacaksa ne zaman olacak soruları henüz yanıt bulmadı. Yarışma bitti mi, o da bilinmezken, izleyiciler tarafından kanaldan bir açıklama bekleniyor.

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