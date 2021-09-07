Kim Market 2020 yılı cirosuna ilk yarıda yaklaştı
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Kim Market 2020 yılı cirosuna ilk yarıda yaklaştı

Kim Market 2020 yılı cirosuna ilk yarıda yaklaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Perakende sektöründe faaliyet gösteren Kim market yılın ilk 6 ayında 609 milyon lira ciroya ulaştığını açıkladı.

Perakende sektöründe faaliyet gösteren Kim market yılın ilk 6 ayında 609 milyon lira ciroya ulaştığını açıkladı. Şirket geçtiğimiz yılı 984 milyon lira ciro ile kapatmıştı.

Perakende sektörü pandemide özellikle gıda satışlarının artmasıyla büyüyor. Kim Market 2021 yılı ilk 6 aylık finansal sonuçlarını paylaştı. Yapılan açıklamaya göre şirket 2020 yılsonunda 984 milyon TL ciro hacmine ulaşmıştı, 2021 yılı 6 aylık finansallarına göre ciro 609 milyon TL oldu. Son 3 yılda şirket mağaza sayısı ve hasılatını da artırmıştı. Benzer şekilde ortalama sepet büyüklüğünde de son 3 yılda artış yaşandı. Şirketin açıklamasına göre özellikle 2020 yılında yaşanan pandeminin etkisiyle toplam müşteri trafiği azalsa da sepet ortalamaları arttığı için toplam ciroda yüzde 37'lik bir büyüme gerçekleşmişti. Şirketin net satış hasılatı 2020 yılında, 2019 yılına göre yüzde 37,4 oranında artarak 984 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiş olup, aynı dönemde Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar (FAVÖK)yüzde 35 artışla 2020 yılında 96,2 milyon TL seviyesine ulaştı. 2021 yılı 6 aylık periyotta FAVÖK 73,8 milyon TL olup 2020 yıl sonunun yüzde 77 sine 6 ayda ulaşmış oldu. Türkiye'nin 5 ilinde 121 adet mağazası bulunan Kim Market, 2021 Temmuz ayı itibariyle 129 mağazaya ulaştı.

E-ticarette 2021 yılı ilk yarısında dikkat çeken büyüme

Açıklamaya göre, dijital ve fiziksel kanallarını birbirinin tamamlayıcısı olarak konumlayarak perakendede hızla büyüyen market, fiziksel mağazalarında en üst seviye müşteri memnuniyeti yanında, e-ticarette de, kendi uygulaması olan 'KİM GELDİ' ve e-ticaret pazar yerlerinde yer alarak cirosunu yükseltti. 2021 yılının ilk yarısında e-ticaret cirosu 2020 yılı toplam e-ticaret cirosuna göre 3 kat büyüdü. - İSTANBUL

Kim Market 2020 yılı cirosuna ilk yarıda yaklaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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