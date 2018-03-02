Kim Kiminle İttifak Etmek İstiyorsa Yapabilir"

ENES SANSAR - AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "İttifaklara imkan veren düzenleme, Türkiye siyasetinin bu yeni niteliği üzerinden bütün siyasi partiler bakımından nesnel bir zemin oluşturuyor. Yani hususen AK Parti ile MHP nasıl ittifak edebilir üzerine değil, bütün hukuki düzenlemeler gibi her kim kiminle ittifak etmek istiyorsa bunu nasıl yapacağına ilişkin ortaya bir tarife koyuyor." dedi.

Bostancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yürütmenin niteliğinin değiştiğini, cumhurbaşkanı seçilen kişinin bakanlar kurulunu oluşturacağını, yeni bir baraj oranının ortaya çıktığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yüzde 50 baraj oranı bulunacağına işaret eden Bostancı, bunun toplumsal ve politik meşruiyeti tahkim edeceğini dile getirdi.

Bu yüzden yeni sistemin mevcut siyasi kadroların ötesinde partilerin, siyasi hareketlerin bir araya gelmelerine yol açan bir sistem olarak kabul edildiğini anlatan Bostancı, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda AK Parti ile MHP'nin, aynı zamanda Büyük Birlik Partisi'nin ortak çatı altında seçimlere girmesi şeklinde çalışmalar sürüyor. Adı da 'Cumhur İttifakı' olarak teşekkül etti. İttifaklara imkan veren düzenleme, Türkiye siyasetinin bu yeni niteliği üzerinden bütün siyasi partiler bakımından nesnel bir zemin oluşturuyor. Yani hususen AK Parti ile MHP nasıl ittifak edebilir üzerine değil, bütün hukuki düzenlemeler gibi her kim kiminle ittifak etmek istiyorsa bunu nasıl yapacağına ilişkin ortaya bir tarife koyuyor. Yakında Meclis'e gelecek ve geçecek inşallah. Türkiye için de hayırlı olacak. Biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getirirken hem kuvvetler ayrılığını hem etkin bir yürütmeyi hem de Türkiye için çok hayati değerde olan milli birlik ödevini sadece soyut bir söz olmaktan çıkartıp bütün siyasi hareketler için ödev haline getirmeyi planladık."

Bostancı, yüzde 50'nin çok üzerinde toplumsal kesimi hedeflemelerinin kaçınılmaz şekilde bütün siyasi partileri ve Türkiye'nin geleceğinde etkin olmak isteyenleri çok daha geniş çevrelerle birlikte davranmaya iteceğini aktardı.

"CHP ile ittifak yapacaklar 'ahlaksızlık' lafını değerlendireceklerdir"

Cumhur İttifakı söz konusu olduğunda buna yönelik birtakım rasyonel düzeyde kıymeti bulunmayan eleştiriler dile getirildiğine dikkati çeken Bostancı, şunları kaydetti:

"Özellikle Cumhuriyet Halk Partisinin bir grup başkanvekilinin 'Bize ahlaksız teklifte bulunuyorlar' sözünü duyunca doğrusu çok şaşırdım. Dile ilişkin son derece önemli ifadeyi bir kez daha hatırladım. O ifade şudur: 'Siz dille konuşursunuz ama konuştuğunuz dil de aynı zamanda sizi konuşur. Sizin ne düşündüğünüzü, gerçekte bütün bunları söylerken arka plandaki akıl etme biçiminizin ne olduğunu söyler'. Şimdi, 'ahlaksız teklif' denildiğinde teklif nedir? Herkes ittifak yapabilsin. 'Cumhuriyet Halk Partisi de başka partilerle ittifak yapabilir.' şeklindeki bir düzenlemedir bu veya başka partiler de yapabilir. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, kendisinin ittifak yapmasına ilişkin durumu 'ahlaksızlık' olarak tanımlıyor. Bunu başka türlü anlamak mümkün değil. 'Ahlaksız teklif' derken, 'Ben kiminle ittifak edersem nasıl bir ahlaksızlık olabilir?' şeklindeki bir soru işaretini gündeme getiriyor. Herhalde bunu değerlendirmesi gereken CHP'nin müstakbel müttefikleridir. Onlar bu 'ahlaksızlık' lafını herhalde değerlendireceklerdir diye düşünüyorum."