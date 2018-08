Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian "Annelik" Kavgasına Girdi

'Keeping Up With The Kardashians' adlı televizyon şovunda ekrana çıkan Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian, "Annelik ile kariyeri aynı anda yürütme" konusunda anlaşmazlığa düşünce twitter üzerinden tartıştılar.

"KİM DAHA İYİ ANNE" TARTIŞMASINA GİRDİLER

Kourtney Kardashian, Twitter üzerinden, "Hepimizin kendi öncelikleri var. Benim önceliğim anne olmak" mesajını paylaştı. Kim Kardashian ise Kourtney Kardashian'a, "Benim öyle değil mi sanıyorsun? Çekim çocuklarımızla birlikte yapılacak. Benim de birinci önceliğim annelik. Bunu ben yapabiliyorsam sen de yapabilirsin" şeklinde cevap verdi.

"SEN HARİKA BİR ANNESİN"

Kourtney Kardashian, kardeşinden gelen bu yanıt üzerine tartışmayı sürdürmeyeceğini çünkü kişisel gelişiminin buna izin vermediğini söyledi. Kourtney Kardashian, daha sonra Kim Kardashian'a, "Ama ben biraz daha fazla iş istemiyorum. İyi anne olmak her birimiz için farklı anlam taşır. Sen harika bir annesin, ben sana bunun aksini söylemiyorum"mesajını gönderdi.