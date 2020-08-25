Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı Bir süredir evliliğinde sorun olan ABD'li ünlü magazin yıldızı Kim Kardashian, kötü günleri geride bıraktı. Meksika'da bir fotoğraf çekimine katılan Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle göz doldurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken ABD'li ünlü magazin yıldızı Kim Kardashian, bir süredir evliliğinde sorunlar yaşıyordu. Kötü günleri geride bırakana Kardashian, önceki gün Meksika'daki Cabo San Lucas'ta bulunan bir plajda fotoğraf çekimine katıldı. PEMBE RENKLİ BİKİNİSİYLE POZ VERDİ Pembe renkli iddialı bikinisiyle poz veren Kardashian, bir ara da esnekliğini kaybetmediğini kanıtlayan hareketler sergiledi. 39 yaşındaki yıldız, kumların üzerinde koşarak perendeler attı. Bir süre kumsalda yürüyen Kardashian, sonra havuz kenarına oturup etrafını izledi.