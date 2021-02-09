Kim Kardashian kimdir? Kim Kardashian kaç yaşında, nereli? Kim Kardashian babası kim? Kim Kardashian kardeşleri!

Magazinsel olaylar ile gündemden düşmeyen reality show yıldızı Kim Kardashian kimdir? Kim Kardashian kaç yaşında, nereli? Kim Kardashian babası kim? Kim Kardashian kardeşleri!

Ailesi, evlilikleri, giydiği ile olay olan Kim Kardashian şu sıralar boşanması ile gündemde. Kim Kardashian kimdir? Kim Kardashian kaç yaşında, nereli? Kim Kardashian babası kim? Kim Kardashian kardeşleri!

KIM KARDASHIAN KİMDİR?

Kimberly Noel "Kim" Kardashian (21 Ekim 1980 doğumlu, Los Angeles, Kaliforniya doğumlu Amerikalı magazin yıldızı. ABD'ye göç eden dördüncü jenerasyonda yer alan ve tanınmış bir aileden gelen Kardashian, Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde, ünlü merhum hukuk danışmanı ve avukat Robert Kardashian (O. J. Simpson'ın avukatı olarak ünlenip Eylül 2003 tarihinde vefat eden) ile Kris Jenner (d. Houghton)'ın kızı olarak dünyaya gelmiştir. Babası yarı Osmanlı yarı Rus asıllı bir üçüncü jenerasyon Amerikan Ermenisidir, annesi ise Hollanda ve İskoçya (Büyük Britanya) kökenli bir Amerikalıdır.

KIM KARDASHIAN KARDEŞLERİ!

Toplamda dokuz kardeşi olan Kardashian'ın iki öz kız kardeşi ve bir öz erkek kardeşi vardır; Kourtney, Khloé ve adını merhum babasından alan Robert. Annesinin daha sonra evlendiği Bruce Jenner'ın önceki evliliğinden olmak üzere üç üvey erkek kardeşi ve bir üvey kız kardeşi vardır; Burton Jenner, Brandon Jenner, televizyon yıldızı Brody Jenner, Casey Jenner. Yanı sıra annesinin 1989'da Robert'tan boşanıp 1991'de evlendiği eski olimpiyat atleti Bruce Jenner'dan olmak üzere iki yarı öz ünlü kız kardeşi vardır; Kendall Jenner ve Kylie Jenner.Marymount Lisesi'nden mezun olan Kardashian, okulda okuduğu dönem sırasında, babasına ait olan müzik pazarlama firmasında çalışmıştır.

KIM KARDASHIAN EŞİ

2012 Nisan ayından beri Kanye West ile beraber olan Kardashian 15 Haziran 2013 günü Cedars-Sinai Medical Hastanesinde kızlarını dünyaya getirir. Çift kızlarına 'North West' adını vermişlerdir. Kim Kardashian Kanye West'ten 5 Aralık 2015'te oğlunu dünyaya getirir. Çift ikinci çocuklarına 'Saint West' adını vermiştir.