Kim Kardashian kimdir? Kim Kardashian kaç yaşında, nereli, Instagramı ne?

Ermeni asıllı ABD'li TV yıldızı Kim Kardashian'ın gündemden düşmeyen isimler arasında. Osmanlı İmparatorluğu'ndan ABD'ye göç eden dördüncü kuşak ve tanınmış bir aileden gelen Kardashian, Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde, hukuk danışmanı ve avukat Robert Kardashian (O. J. Simpson'ın avukatı olarak ünlenip Eylül 2003 tarihinde vefat eden) ile Kris Jenner (d. Houghton)'ın kızı olarak dünyaya gelmiştir.

Kim Kardashian, Kimberly Noel "Kim" Kardashian (21 Ekim 1980 Los Angeles), Amerikalı magazin yıldızı. Baba tarafından Ermeni, anne tarafından Hollanda ve İskoç asıllıdır. Daha çok sosyal hayatıyla, orijinal versiyonu ile E! televizyon kanalında yayınlanan Keeping Up with the Kardashians ve Kourtney and Kim Take New York adlı reality showlar ile bilinir. Bunların yanı sıra prodüktörlük, mankenlik, şarkıcılık, oyunculuk, stilistlik ve iş kadınlığı faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Kardashian günümüze değin çeşitli parfümler çıkarmıştır, oldukça ünlü dergilere poz verip dergi kapaklarında yer almıştır, konuk oyuncu veya juri üyesi olarak çok sayıda televizyon yapımında rol almıştır[1], Amerikan ABC kanalında yayınlanan Dancing With the Stars (Yıldızlarla Dans) adlı televizyon formatında yarışmıştır. America's Next Top Model (Amerikanın Gelecek/Yeni Top Modeli - Amerika Top Modelini Arıyor) adlı programda konuk jüri üyeliği yapmıştır. Carmen Electra ile birlikte Acayip Bir Film ve Vadinin Melekleri adlı sinema filmlerinde, How I Met Your Mother, Beyond the Break, CSI: NY gibi dizilerde rol almıştır. 2010 yılında ise kız kardeşleri Kourtney ve Khloé ile Kardashian Konfidential adında bir otobiyografik kitap yayımlamıştır. Bunların yanı sıra kızkardeşleri ile birlikte D-A-S-H adlı kıyafet butiğini işletmektedir. 2007 yılında Playboy dergisine soyunmuştur. Kardashian 2 Mayıs 2008'de "Workout with Kim Kardashian" adlı bir spor DVD'si çıkarmış, daha sonra kendi blog'unu açmış ve ayakkabı satış servisini başlatmıştır.Kendine ait kkw adlı makyaj markası ve skims adlı korse markası vardır.2020 Haziran ayında Kim Kardashian, KKW Beauty adlı kozmetik şirketindeki yüzde 20'lik hissesini Coty şirketine sattı. 200 milyon dolarlık satış işlemiyle, Kardashian'ın markasının değeri 1 milyar doları buldu.

Babası yarı Osmanlı yarı Rus asıllı bir üçüncü nesil Amerikan Ermenisidir, annesi ise Hollanda ve İskoçya kökenli bir Amerikalıdır. Baba tarafından büyük-büyükbabası Los Angeles'a günümüz Türkiye'sindeki Kars'ın bir köyünden göç etmiştir. Kendisi birçok röportajında: "Ben büyük bir Ermeni etkisiyle yetiştirildim. Daima Ermeni öyküleri duyarak, Ermeni geleneksel yemeklerini yiyip bayramlarını kutlayarak büyüdüm." ifadesini belirtmiştir.

Toplamda dokuz kardeşi olan Kardashian'ın iki öz kız kardeşi ve bir öz erkek kardeşi vardır; Kourtney, Khloé ve adını merhum babasından alan Robert. Annesinin daha sonra evlendiği Bruce Jenner'ın önceki evliliğinden olmak üzere üç üvey erkek kardeşi ve bir üvey kız kardeşi vardır; Burton Jenner, Brandon Jenner, televizyon yıldızı Brody Jenner, Casey Jenner. Yanı sıra annesinin 1989'da Robert'tan boşanıp 1991'de evlendiği eski olimpiyat atleti Bruce Jenner'dan olmak üzere iki yarı öz ünlü kız kardeşi vardır; Kendall Jenner ve Kylie Jenner.

Marymount Lisesi'nden mezun olan Kardashian, okulda okuduğu dönem sırasında, babasına ait olan müzik pazarlama firmasında çalışmıştır.

Aktivist kariyeri

Kardashian, ABD'de hapishane reformu üzerine çalışmaktadır. Mahkûm Chris Young ve ilk uyuşturucu suçu ile ömür boyu hapse mahkûm edilen Alice Marie Johnson için aktivizm yapmış, Haziran 2018'de Başkan Donald Trump tarafından affedilmelerini sağlamıştır. ABD hapishane sisteminde büyük çaplı değişiklikler öngören İlk Adım Kanunu (First Step Act) için de kampanya yürütmüş ve Başkan Trump'ın ikna edilmesinde etkili olmuştur. Kanun, daha sonra ABD Senatosu'ndan oy çoğunluğu ile geçmiştir.Nisan 2019'da Vogue'a çıkan bir habere göre Kardashian, baro sınavını geçmek için çalışmaktadır.

İlişkileri

2000'de prodüktör Damon Thomas'la evlenip 2004'te boşandı. Daha sonra R&B sanatçısı Ray J ile çıkmaya başladı. Ray J ile bir seks kasedi ortaya çıktı. Kim Kardashian önce dava açsa da daha sonra Vivid Entertainment'la anlaşıp kasedin haklarını 5 milyon dolara sattı. 2007'de Ray J'den ayrılan Kardashian, Amerikan futbolcusu Reggie Bush ile çıkmaya başladı ancak ayrıldılar. 2010 Ekim'inde ise Michael Copon ile kısa süren bir ilişkiye başladı. 2011 Mayıs ayında Kris Humphries ile nişanlanan kardashian'ın 20.5 karatlık nişan yüzüğü çok konuşuldu. 20 Ağustos 2011'de Kris Humphries ile evlenen Kardashian'ın düğünü Kaliforniya Eyaleti'ne bağlı Santa Barbara yakınlarındaki Montecito Kasabası'nda bulunan bir malikanede gerçekleşti. Sinema ve müzik dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı, toplam 440 davetli bulunan düğünde Kardashian Vera Wang imzalı fildişi renginde, kabarık etekli, dantel bir gelinlik giydi. Düğünün 30 milyon dolar olan tüm masrafları reklam sponsorları tarafından karşılandı. Kardashian düğün için tek kuruş harcamamasına rağmen düğün fotoğrafları için People Dergisi'yle yaptığı anlaşmayla ayrıca 17.9 milyon dolar kazanç sağladı.

2012 Nisan ayından beri Kanye West ile beraber olan Kardashian 15 Haziran 2013 günü Cedars-Sinai Medical Hastanesinde kızları North West'i dünyaya getirmiştir. 21 Ekim 2013'te, Kardashian'ın 33. doğum gününde nişanlanan çift, 24 Mayıs 2014 tarihinde İtalya'nın Floransa kentinde evlenmiştir. Oğulları Saint West, 5 Aralık 2015'te doğmuştur. İkinci hamileliğinden sonra doktorları, Kardashian'a tekrar hamile kalmamasını önermiştir. Bunun üzerine, çiftin üçüncü çocuğu Chicago (15 Ocak 2018 doğumlu) ve dördüncü çocuğu Psalm (9 Mayıs 2019 doğumlu) taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelmiştir.

FİLMLERİ

2007: Kim Kardashian: Superstar Pornografik film

2007-günümüz: Keeping Up with the Kardashians (Kardashianlara Ayak Uydurmak) Kendisi olarak

2008: Dancing with the Stars (Yok Böyle Dans formatının Amerikan versiyonu) Kendisi olarak

2008: Acayip Bir Film Calvin'in kız arkadaşı Lisa olarak

2009: CSI: NY Debbie Fallon olarak (1 bölüm)

2009: Vadinin Melekleri Summa Eve olarak

2009: How I Met Your Mother Kendisi olarak (1 bölüm)

2009: Beyond the Break Elle olarak (4 bölüme)

2011: Kourtney and Kim Take New York Kendisi olarak

2014-günümüz : 2 Broke Girls Kendisi olarak (1 bölüm)