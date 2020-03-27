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Kim Kardashian, Demet Akalın, Instagram, Magazin

Kim Kardashian'ın paylaşımı Türkleri çileden çıkardı!

Dünyaca ünlü model Kim Kardashian, dün akşam Instagram hesabından lahmacunu Ermeni pizzası olarak tanıtınca Türkleri kızdırdı. Demet Akalın ve Ebru Polat, Kardashian'ın paylaşımına yorum yaparak tepki gösterdi

27.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:32
Kim Kardashian'ın paylaşımı Türkleri çileden çıkardı!

Koronavirüsün dünyayı etkisi altına almasıyla dört çocuğu ve eşiyle kendini ev karantinasına alan Kim Kardashian, dün akşam evine lahmacun sipariş ederek 'Ermeni pizzası' olarak tanıttı. Kardashian'ın paylaşımına ünlü isimlerden de tepki gecikmedi.



LAHMACUNA ERMENİ PİZZASI DEYİNCE OLANLAR OLDU

Instagram'da 163 milyon takipçisi bulunan ve her yaptığı paylaşmaya özen gösteren Kim Kardashian, dün akşam evine yemek sipariş etti.

Gelen yemeği gösteren Kardashian, Türklerin vazgeçilmez lezzeti olan lahmacunu Ermeni pizzası olarak tanıttı. Dünyaca ünlü yıldızın paylaşımına ünlü isimlerden tepki gecikmedi.

Demet Akalın, Kardashian'ın son paylaşımının altına bir sürü Türk Bayrağı emojisi koyarak "Lahmacun in the Turkey baby" dedi. Şarkıcı Ebru Polat ise "Lahmacun canım o Ermeni pizzası değil" diyerek tepki gösterdi.



Kaynak: Snob Magazin

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