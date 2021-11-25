Kim Kardashian'ın Paris'te soyulmasıyla ilgili 12 kişi yargılanacak - Haberler Magazin
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Kim Kardashian'ın Paris'te soyulmasıyla ilgili 12 kişi yargılanacak

DailyMotion.com - Haberler | Magazin

Kim Kardashian'ın Paris'te soyulması olayına karıştığı iddia edilen zanlıların, organize çete kurmak, silah zoruyla hırsızlık yapmak, adam kaçırmak ve alıkoymak suçlarından yargılanacağı duyuruldu.

Kim Kardashian'ın Paris'te soyulması olayına karıştığı iddia edilen zanlıların, organize çete kurmak, silah zoruyla hırsızlık yapmak, adam kaçırmak ve alıkoymak suçlarından yargılanacağı duyuruldu.

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