Kim Kardashian'ın Paris'te soyulmasıyla ilgili 12 kişi yargılanacak
Kim Kardashian'ın Paris'te soyulması olayına karıştığı iddia edilen zanlıların, organize çete kurmak, silah zoruyla hırsızlık yapmak, adam kaçırmak ve alıkoymak suçlarından yargılanacağı duyuruldu.
Kim Kardashian'ın Paris'te soyulması olayına karıştığı iddia edilen zanlıların, organize çete kurmak, silah zoruyla hırsızlık yapmak, adam kaçırmak ve alıkoymak suçlarından yargılanacağı duyuruldu.
Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
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