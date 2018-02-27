Kim Kardashian, 5 Haftalık Kızının Fotoğrafını İlk Kez Paylaştı

ABD'li televizyon kişiliği Kim Kardashian ve Rapçi Kanye West çiftinin, taşıyıcı anne yöntemiyle sahip oldukları üçüncü çocukları 26 Ocak'ta dünyaya gelmişti.

FOTOĞRAFINI İLK KEZ PAYLAŞTI

37 yaşındaki Kardashian, Chicago adını verdikleri kız bebeğin fotoğrafını hayranlarıyla ilk kez Instagram hesabı aracılığıyla paylaştı.

ANNESİNE BENZİYOR

Çiftin hayranları, Kardashian'ın kullandığı filtre yüzünden küçük çocuğun yüz hatlarının net olmadığını belirtse de annesiyle olan benzerliğini dile getirdi.

İşte Kim Kardashian'ın o paylaşımı;