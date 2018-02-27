Kim Kardashian, 5 Haftalık Kızının Fotoğrafını İlk Kez Paylaştı
Kim Kardashian, taşıyıcı anne yöntemiyle beş hafta önce dünyaya gelen üçüncü çocuğu Chicago'nun fotoğrafını sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı
ABD'li televizyon kişiliği Kim Kardashian ve Rapçi Kanye West çiftinin, taşıyıcı anne yöntemiyle sahip oldukları üçüncü çocukları 26 Ocak'ta dünyaya gelmişti.
FOTOĞRAFINI İLK KEZ PAYLAŞTI
37 yaşındaki Kardashian, Chicago adını verdikleri kız bebeğin fotoğrafını hayranlarıyla ilk kez Instagram hesabı aracılığıyla paylaştı.
ANNESİNE BENZİYOR
Çiftin hayranları, Kardashian'ın kullandığı filtre yüzünden küçük çocuğun yüz hatlarının net olmadığını belirtse de annesiyle olan benzerliğini dile getirdi.
İşte Kim Kardashian'ın o paylaşımı;
YORUMLAR (21)
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Ceheneme giderler inşalahCevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
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bır ara lutkavmi vardı ne oldu onaCevap Yaz 7 6 Yayından Kaldır
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tohum başkasindan, imalat başkasindan. ne mide bulandirici bir haber. bunlarda namus ancak namussuzluk yapmaktır. dünya 3 günlüktür. o ermeni kadında kocasıda, tasiyici imalat kadında cehenneme odun yetismisler.Cevap Yaz 12 7 Yayından Kaldır
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ermeni bu kadın karslılarda karslı diyorCevap Yaz 14 3 Yayından Kaldır
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PARANIN GÖZÜ KÖR OLSUN İMALATI BİLE BAŞKASINA YAPTIRIYORCevap Yaz 12 3 Yayından Kaldır