Kim Jong-un'un kız kardeşinden ABD'ye sert sözler: "Bela çıkartmaktan kaçınsalar iyi olur"
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Kim Jong-un'un kız kardeşinden ABD'ye sert sözler: "Bela çıkartmaktan kaçınsalar iyi olur"

16.03.2021 11:27 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:49
Kim Jong-un'un kız kardeşinden ABD'ye sert sözler:

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ABD Başkanı Joe Biden Kuzey Kore'ye yönelik politikasını belirlemeye hazırlanırken, ABD'yi "Bela çıkartmaktan kaçınsalar iyi olur" sözleriyle uyardı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ABD Başkanı Joe Biden Kuzey Kore'ye yönelik politikasını belirlemeye hazırlanırken, ABD'yi "Bela çıkartmaktan kaçınsalar iyi olur" sözleriyle uyardı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yönetiminde etkin isimlerden biri olarak görülen kız kardeşi Kim Yo-jong, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kore politikasını ortaya koymaya hazırlandığı dönemde ABD'ye "bela çıkartmama" uyarısında bulundu. Devlet medyasında yayımlanan açıklamaya göre Kim Yo-jong, ABD ve Güney Kore'yi ortak gerçekleştirdikleri askeri tatbikatları nedeniyle eleştirdi. Kim Yo-jong, "Topraklarımızdan okyanusun ötesine doğru barut kokusunu yaymak için mücadele eden ABD'nin yeni yönetimine bir tavsiye. Önümüzdeki 4 yıl boyunca huzur içinde uyumak istiyorlarsa ilk adımda bela çıkartmaktan kaçınsalar iyi olur" ifadelerini kullandı. Kim Yo-jong ayrıca, Kuzey Kore'nin işgal hazırlıkları olarak tanımladığı ortak askeri tatbikatlara yönelik ülkesinin tutumunu hatırlatarak, "Güney Kore hükümeti bir kez daha 'Savaş Yürüyüşü'nü, 'Kriz Yürüyüşü'nü seçti" dedi.

Kim Yo-jong'un söz konusu açıklamaları, üst düzey ABD yetkililerinin Güney Kore'nin başkenti Seul ziyaretinden bir gün önce geldi. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Japonya ve Güney Kore temaslarında, Kuzey Kore'nin nükleer programının önemli gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.

Öte yandan ABD hükümeti, haftalardır Kuzey Kore ile diplomatik temas kurmaya çalıştıklarını duyurmuştu. Pyongyang yönetimi ise yeni ABD yönetimi ile henüz temasa geçmedi. İki ülke, Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programları konusunda anlaşmazlık yaşıyor. - PYONGYANG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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