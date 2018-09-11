Kim Jong Un Trump'la İkinci Bir Görüşme Talep Etti

– Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, ikinci bir görüşme için ABD Başkanı Donald Trump'a bir mektup yolladı.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Sarah Huckabee Sanders, Pazartesi günü gerçekleştirilen basın toplantısında, söz konusunu mektubun "çok ılımlı ve pozitif" olduğunu belirtirken, mektupta iki lider arasında bu yıl Singapur'da gerçekleşen tarihi zirvenin ardından, Kim Jong Un'un Trump'la ikinci bir görüşme talep ettiğinin yer aldığını söyledi.

Sanders, Trump'ın söz konusu görüşmeye ılımlı yaklaştığını ve iki lider arasında gerçekleşebilecek ikinci bir toplantı için görüşmelerin başladığını ekledi.

Trump'ın geçen ay Kuzey Kore'nin "nükleer silahlanmanın sone ermesi için" yeterince ilerleme göstermemesi sebebiyle ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kuzey Kore ziyaretini iptal etmesinin ardından iki ülke arasında yeniden gerginlik başlamıştı.

Söz konusu durumu neyin değiştirdiği sorulduğunda Sanders, Pyongyang'da yıllık olarak gerçekleştirilen bir yürüyüşte geleneksel olarak her yıl balistik füzelerin sergilendiğini, fakat bu yılki etkinlikte herhangi bir nükleer silahın yer almadığını ve Kim Jong Un'un gönderdiği mektupla birlikte, Trump'ın bunu bir ilerleme olarak gördüğünü söyledi. - İstanbul