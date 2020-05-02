Kim Jong-un: Sağlığıyla ilgili spekülasyonlar yapılan Kuzey Kore liderinin fabrika açtığı bildirildi
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BBC

Kim Jong-un: Sağlığıyla ilgili spekülasyonlar yapılan Kuzey Kore liderinin fabrika açtığı bildirildi

Kim Jong-un: Sağlığıyla ilgili spekülasyonlar yapılan Kuzey Kore liderinin fabrika açtığı bildirildi
02.05.2020 00:55 | Son Güncelleme: 02.05.2020 00:55

Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA, haftalardır ortada görünmemesi nedeniyle sağlığı hakkında spekülasyonlar yapılan Kim Jong-un'un Cuma günü bir gübre fabrikasının açılış törenine katılarak, kurdele kestiğini belirtti.

Haftalardır ortada görünmemesi çeşitli spekülasyonlara neden olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Cuma günü gübre fabrikası açılışına katıldığı bildirildi.

Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA, Kim'in açılış töreninde kurdele kestiğini belirtti.

KCNA'nın haberinde, halkın Kim'i sevinç gösterileriyle karşıladığı ifade edildi.

Kim, en son 11 Nisan'da Kuzey Kore İşçi Partisi'nin politbüro toplantısına katılmıştı.

Kim'in haftalardır kamuoyu önünde herhangi bir etkinliğe katılmaması, sağlığıyla ilgili bazı spekülasyonların yapılmasına neden olmuş ve sağlığının iyi olmadığı yönünde teyit edilememiş bazı iddialar ortaya atılmıştı.

BBC

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