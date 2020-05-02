Kim Jong-un: Sağlığıyla ilgili spekülasyonlar yapılan Kuzey Kore liderinin fabrika açtığı bildirildi

Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA, haftalardır ortada görünmemesi nedeniyle sağlığı hakkında spekülasyonlar yapılan Kim Jong-un'un Cuma günü bir gübre fabrikasının açılış törenine katılarak, kurdele kestiğini belirtti.