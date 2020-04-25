"Kim Jong Un öldü" iddiaları üzerine Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi Çin hükümetinin, kalp ameliyatı sonrası durumunun ağır olduğu iddia edilen, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un tedavisi için ülkeye sağlık heyeti gönderdiği iddia edildi.

Çin hükümetinin, kalp ameliyatı sonrası durumunun ağır olduğu iddia edilen, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un tedavisi için ülkeye sağlık heyeti gönderdiği iddia edildi.

İngiliz medyasındaki iddiaya göre, söz konusu heyetin Pekin'den Kuzey Kore'ye seyahat ettiği ve heyete, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) Uluslararası İrtibat Dairesi'ne bağlı 'kıdemli bir üyenin' başkanlık ettiği belirtildi. Güney Kore merkezli olup Kuzey Kore ile ilgili konulara odaklanan çevrimiçi bir gazete Daily NK, Kim Jong Un'un 12 Nisan'da kardiyovasküler bir cerrahi prosedür uygulandıktan sonra 'iyileştiğini' duyurmuştu.

Kaynak: DHA