Kim Jong-Un, Trump ile Görüşmesinin Öncesinde Kendi Tuvaletini Singapur'a Götürdüğü Ortaya Çıktı

Güney Kore'nin en prestijli gazetelerinden biri olan The Chosunilbo gazetesi, Kim Jong-un'un Singapur'a yabancı ajanların dışkısını incelemesi ihtimaline karşın portatif tuvalet getirdiğini yazdı.

HER ŞEYİ SİLDİLER

Kim'in, Nisan ayında Güney Kore Başbakanı Lee Nak-yeon ile yaptığı görüşme sırasında kendi kalemlerini kullandığı ve korumalarının dokunduğu her şeyi parmak izi görünmemesi için sildiklerini belirtti.

Dış Haberler/ haberler.com