Kim Jong-Un, Trump ile Görüşmesinin Öncesinde Kendi Tuvaletini Singapur'a Götürdüğü Ortaya Çıktı
Trump görüşmesi öncesi Singapur'a giden Kim Jong-un'un herhangi bir suikaste karşın iki uçak ile Singapura geldiği ve yabancı ajanları zehirlemesine karşın kendi yemeğini getirdiği belirtildi.
Güney Kore'nin en prestijli gazetelerinden biri olan The Chosunilbo gazetesi, Kim Jong-un'un Singapur'a yabancı ajanların dışkısını incelemesi ihtimaline karşın portatif tuvalet getirdiğini yazdı.
HER ŞEYİ SİLDİLER
Kim'in, Nisan ayında Güney Kore Başbakanı Lee Nak-yeon ile yaptığı görüşme sırasında kendi kalemlerini kullandığı ve korumalarının dokunduğu her şeyi parmak izi görünmemesi için sildiklerini belirtti.
Dış Haberler/ haberler.com
YORUMLAR (5)
-
Gariban insanların sırtından geçinen kişiler bunlar gibileri ve birde halktan korkarlar birde ultra lüks içinde yaşıyorlar siyasetçilerCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Dünyayı normal inanlar yönetmez zaten. Ne kadar hırslı egolu takıntılı tip varsa onlar yönetir.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Götürmemesi hata olurdu zaten. Siz turp ve ekibinin neler yaptığını biliyor musunuz acabaCevap Yaz Yayından Kaldır
-
BU KIM YONG UN VAR YA. . BENCE DELI. .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Dünyanın başına deliler gelcek deseler kim inanırdı.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır