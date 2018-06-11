Kim Jong-Un, Trump ile Görüşmesinin Öncesinde Kendi Tuvaletini Singapur'a Götürdüğü Ortaya Çıktı

Kim Jong-Un, Trump ile Görüşmesinin Öncesinde Kendi Tuvaletini Singapur'a Götürdüğü Ortaya Çıktı

Trump görüşmesi öncesi Singapur'a giden Kim Jong-un'un herhangi bir suikaste karşın iki uçak ile Singapura geldiği ve yabancı ajanları zehirlemesine karşın kendi yemeğini getirdiği belirtildi.

Güney Kore'nin en prestijli gazetelerinden biri olan The Chosunilbo gazetesi, Kim Jong-un'un Singapur'a yabancı ajanların dışkısını incelemesi ihtimaline karşın portatif tuvalet getirdiğini yazdı.

HER ŞEYİ SİLDİLER

Kim'in, Nisan ayında Güney Kore Başbakanı Lee Nak-yeon ile yaptığı görüşme sırasında kendi kalemlerini kullandığı ve korumalarının dokunduğu her şeyi parmak izi görünmemesi için sildiklerini belirtti.

Dış Haberler/ haberler.com

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