Kim Jong Un, Güney Kore Liderine Kilosu 4 Bin TL Olan Mantardan 2 Ton Hediye Etti

Güney ve Kuzey Kore'nin 70 yıllık küslüğü sona erdirmesi son zamanlarda dünyanın en çok dikkat çeken konularından biri oldu. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'e tam 2 ton Pine mantarı hediye etti. Hediye edilen mantarın kilosu 4 bin lira.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ YAKINLAŞMA

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bu yılki 3. zirvesinden iki ülke ilişkilerine, ortak projelere ve nükleer silahsızlanmaya ilişkin bir dizi karar çıktı. Liderlerin ve eşlerinin samimi fotoğrafları dikkat çekerken, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, Güney Kore'nin başkenti Seul'e resmi ziyaret düzenleyeceği konusunda söz verdi.

ZİRVEYE HEDİYELER DAMGA VURDU

Tarihi buluşmanın son gününde Kuzey Kore lideri Kim, barışma hediyesi olarak Güney Kore liderine verdiği hediyeyle zirveye damga vurdu. Kim'in hediyesi çok değerli ve bir o kadar da ilginç. Reuters'te yer alan bilgiye göre; Kim, Güney Kore liderine tam 2 ton Pine mantarı hediye etti. Hediye edilen mantarın kilosu 4 bin lira.