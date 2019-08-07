Kim Jong-un: Füze denemeleri ABD ve Güney Kore'ye uyarıydı

07.08.2019 08:39

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un son yaptıkları füze denemesinin bu hafta ortak askeri tatbikata başlayan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Güney Kore'ye bir uyarı olduğunu belirtti.

Devlet televizyonu KCNA'da yer alan haberde salı günü fırlatılan füzelerin ülkenin aktif savaş teknolojisi kapasitesini ve yeterliliğini kanıtladığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle