Kim Jong'un Eşi Çin Ziyaretinde Ortaya Çıktı! İşte Kuzey Korenin Gizemli First Lady'si

Güney Kore istihbarat raporlarına göre, Ri Sol-ju şu anda 29 yaşında ve üç çocuk annesi.

Kim ve Ri'nin tam olarak ne zaman evlendikleri ise bilinmiyor. Bazı kaynaklara göre Kim Jong-un ve Ri Sol-ju'nun nikâhları 2009 yılında gerçekleşti.

Diğer kaynaklarda ise çiftin 2010 yılında bir klasik müzik konserinde tanıştıkları belirtiliyor.

Güney Kore kaynaklarına göre Ri, Çin'de müzik eğitimi aldı. Ardından 2005 yılında Kuzey Kore'yi ziyaret etti.

Ri Sol-ju ile ilgili başka bir bilgi de Ri'nin pahalı bir moda zevkinin olması...

Medyada yer alan fotoğraflara göre Kuzey Kore halkı kıtlıkla mücadele ederken Kim'in eşi ultra lüks çantalar takıyor. Diğer yandan Ri üçüncü çocuğunu 2017'nin Şubat ayında dünyaya getirdiği için bir süre gözlerden uzak kalmayı tercih etti.

Güney Kore basını, Ri'nin önceki iki çocuğunun da kız olduğunu iddia ediyor.

Bu nedenle Kim'in liderliğini devralması için bir erkek çocuk istediği konuşuluyor.

Son olarak Kim Jong-un'un eşini çok fazla göz önünde bulundurmaması sadece ona özgü bir davranış değil. Çünkü Kim'in babası, Kim Jong-il de hiçbir eşini halka tanıtmamıştı.