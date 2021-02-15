Kim Jong öldü mü? Kim Jong kimdir, kaç yaşında? Kim Jong eşi ve çocukları!

Sık sık gündeme gelen siyasetçi Kim Jong öldü mü? Kim Jong kimdir, kaç yaşında? Kim Jong eşi ve çocukları! Kim Jong evli mi? Kim Jong hasta mı?

Kuzey Kore lideri Kim Jongi öldü haberleri ile gündemde. Hakkında sürekli öldüğüne dair haberler yapılan Kim Jong kimdir, kaç yaşında? Kim Jong eşi ve çocukları! Kim Jong öldü mü?

KIM JONG ÖLDÜ MÜ?

Dünyanın konuştuğu lider Kim Jong öldü mü? Sürekli olarak öldü haberleri çıkan Kim Jong, 2 gün önce katıldığı ve basına servis edilen fotoğrafı dikkat çekti. Yeni füzeler, nükleer savaşa hazırlık, sıfır koronavirüs vakası ülkede fotoğrafı dikkat çekti. Kim Jong hakkında ölüm haberleri sıkça haber olmakta. Kim Jong hayatta ve 2011'den bu yana Kuzey Kore Yüce Lideri ve 2012'den beri Kore İşçi Partisi Başkanı olan Kuzey Koreli bir siyasetçi olarak hayatını sürdürmekte.

KIM JONG KİMDİR?

Kim Jong-uN, 2011'den bu yana Kuzey Kore Yüce Lideri ve 2012'den beri Kore İşçi Partisi Başkanı olan Kuzey Koreli bir siyasetçidir. Kim, Ko Yong-hui (1952–2004) ve 1994'ten 2011'e ülkenin ikinci lideri olan Kim Jong-il'in (1941–2011) ikinci çocuğudur. 1948'den 1994'e kadar Kuzey Kore'nin kurucusu ve ilk lideri olan Kim İl-sung'un torunudur. Kim, ülkenin kuruluşundan sonra dünyaya gelen ilk Kuzey Kore lideri ve aynı zamanda dünyadaki en genç ikinci hükûmet başkanıdır.