Kim Jong için 'roket adam' adam diyen Trump'a Kuzey Kore'den 'bunak' cevabı
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Kim Jong için 'roket adam' adam diyen Trump'a Kuzey Kore'den 'bunak' cevabı

Kuzey Kore, liderleri Kim için "roket adam" demeye devam etmesi halinde Trump'a "bunak" ifadesi gibi sert bir dille karşılık verecek

06.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:28
Kim Jong için 'roket adam' adam diyen Trump'a Kuzey Kore'den 'bunak' cevabı

liderleri Kim Jong-un için "roket adam" ifadesini kullanmaya devam etmesi halinde ABD Başkanı 'a 'bunak' diyerek yanıt vereceği uyarısında bulundu.


Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, Trump'ın kışkırtıcı bir dil kullanmaya devam ettiğini belirterek, bunun Kuzey Kore halkının ABD'ye karşı nefret duymasına yol açtığını, çünkü liderlerinden saygıdan yoksun bir şekilde söz edildiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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