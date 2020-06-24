Kim, Güney Kore'ye karşı askeri harekat planını erteledi
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Kim, Güney Kore'ye karşı askeri harekat planını erteledi

Kuzey Kore lideri lideri Kim Jong-un, Güney Kore'ye karşı askeri harekat planını erteledi.

Kim, Güney Kore'ye karşı askeri harekat planını erteledi
24.06.2020 10:18 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:21

Kuzey Kore lideri lideri Kim Jong-un, Güney Kore'ye karşı askeri harekat planını erteledi.

Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA), Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Genelkurmay Başkanlığı tarafından önerilen ve Güney Kore'ye yöneltilen askeri eylem planını ertelemeye karar verdiğini duyurdu. Kuzey Kore lideri Kim, kararını Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Askeri Komisyonu'nun toplantısında açıkladı. Yerel basında çıkan haberlere göre, toplantıda askeri politikanın ana projeleri masaya yatırıldı. Ancak, Merkez Askeri Komisyonu'nun beşinci oturumunda daha fazla terfi için devlet önlemlerinin konuşulmasıyla yetinildi.

Öte yandan, Güney Kore medyası açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde Kuzey Kore Ordusunun, askerden arındırılmış bölge yakınlarında bulunan 10 adet hoparlörü kaldırdığını yazdı. Güney Kore Birleştirme Bakanlığı yetkilileri, Kuzey Kore'nin bazı internet sitelerinde Güney Kore karşıtı makalelerin kaldırıldığını ifade etti.

Güney'de bulunan Kuzey Koreli aktivistler, Kim'i ve Kuzey Kore'yi eleştiren broşürler taşıyan kuzey tarafına yayınca iki ülke arasında ipler gerilmişti. Kuzey Kore, önce Güney Kore ile askeri yardım hatları da dahil olmak üzere tüm iletişim hatlarını keseceğini ve Güney Kore'ye "düşman" muamelesi yapmaya başlayacağını açıklamıştı. Daha sonra Kuzey Kore, Kaesong kasabasındaki yer alan ortak irtibat bürosunu havaya uçurmuştu. Kuzey Kore, Pazartesi günü de Seul'e karşı bilgilendirme kampanyası kapsamında Güney Kore'ye yaymak için 12 milyon broşür bastığını açıklamıştı. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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