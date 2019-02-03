Kim Geldi' Kahkahalarla Geldi

FRANKFURT Gallus Tiyatrosu'nda, Zeynep Yıldız'ın Tiyatro Frankfurt için kaleme alıp yönettiği 'Kim Geldi' eseri, dünya prömiyerinde büyük alkış aldı. 'Kim Geldi'nin Ayla Algan'ın süpervizörlüğünde, Kamil Kellecioğlu'nun genel sanat yönetmenliğinde gerçekleşen gösteriminde ünlü tiyatrocu Ayşe Tunaboylu, Nurten İnan, Ömer Fırat Köker, Çiğdem Spickermann, İpek Erdem ve Kamil Kellecioğlu, performansları ile büyük beğeni kazandı.

İYİ Kİ YOLLARIMIZ KESİŞTİ

Oyun, geleneklerine sıkı sıkıya bağlı bir anne ve onun bir dediğini iki etmeyen oğlu ile Berlin'de yetişmiş nişanlısının nikah öncesi yaşadığı olaylar zincirini anlatıyor. Oyunda yer aldığı için mutlululuğunu dile getiren Ayşe Tunaboylu, "İyi ki yollarımız kesişti" derken oyunun yazarı ve yönetmeni Zeynep Yıldız da, "Önemli olan izleyici reaksiyonlarıydı. Oyunda beklentimin de dışında çok tatlı reaksiyonlar aldık. İzleyicinin mutluluğu, oyunu kesecek şekilde kahkahalar atması beni çok mutlu etti" diye konuştu.

AYLA ALGAN: SANATA DAVET EDİYORUZ

Hasta olması nedeniyle prömiyere katılamayan Ayla Algan, videolu mesajında, "Oyunu sizle birlikte izleyecektim ama hastalandığım için katılamadım. Zeynep Yıldız, bu senin ikinci oyunun. Çok güzel yazdın. İftihar ediyorum seninle. Herkesi sanata evet diyoruz" ifadelerine yer verdi. Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu da "Oyunun prömiyerinde bizimle birlikte olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Buradaki gençlerimize bir nebze Türkiye'deki değerleri taşımak için Türk tiyatrosuna uzun yıllar emek veren Ayşe Tunaboylu'nun kapısını çaldık. Bize katıldığı için çok mutluyuz" sözleriyle duygularını paylaştı.

KOMŞUNUZU DA ALIN FESTİVALE GELİN

Prömiyere eşi Hikmet Karartı ile katılan Başkonsolos Burak Karartı, oyun sonunda yaptığı açıklamada herkesi 4 - 14 Nisan tarihleri arasında yapılacak Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'ne katılmaya çağırdı: Festival sırasında da salonları doldurmanızı diliyorum. Hatta dostlarınızı, komşunuzu, arkadaşınızı, Alman dostunuzu da getirip bu keyfe ortak edin. Böylece festivali daha fazla insana ulaştırarak, büyüterek geleceğe taşıyabilelim."