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Kim Eunja öldü mü? Ayla filmindeki Kim Eunja neden öldü, Kim Eunja kimdir?

Kim Eunja öldü mü? Ayla filmindeki Kim Eunja neden öldü, Kim Eunja kimdir?
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Kore Gaziler ve Vatanseverler Bakanlığının da koruma altına aldığı Kim, bir süredir Incheon yakınlarındaki Songdo Hana Hastanesi Yaşlı Bakım Servisi'nde tedavi görüyordu. Kim Eunja öldü mü? Ayla filmindeki Kim Eunja neden öldü, Kim Eunja kimdir?

Türk askeri Süleyman Dilbirliği'nin, Kore'de hayatını kurtardığı ve hikâyesi "Ayla" filmine konu olan Koreli Kim Eunja, 80 yaşında hayata veda etti. Peki, Ayla filmindeki Kim Eunja neden öldü, Kim Eunja kimdir?Kim Eunja öldü mü?

KİM EUNJA ÖLDÜ MÜ?

"Ayla" filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Kim Eunja yaşamını yitirdi. Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinin yazılı açıklamasına göre, Seul yakınlarındaki Incheon şehrinde çocukları ve torunlarıyla birlikte yaşayan Kim, 2022'de Kovid-19'a yakalanmasının ardından zatürre oldu.

Kore Gaziler ve Vatanseverler Bakanlığının da koruma altına aldığı Kim, bir süredir Incheon yakınlarındaki Songdo Hana Hastanesi Yaşlı Bakım Servisi'nde tedavi görüyordu. Son dönemde demans hastalığı ortaya çıkan Kim, yeniden zatürreye yakalanarak dün hayatını kaybetti.

KİM EUNJA (AYLA) KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Türkiye'de büyük ses getiren ve gerçek bir hikâyeden uyarlanan "Ayla" filminin ilham kaynağı olan Koreli Kim Eunja, hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kim, Güney Kore'de bir bakım evinde tedavi görüyordu. Kim Eunja 80 yaşındaydı.

KİM EUNJA NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Kim Eunja'nın, bir süredir Incheon'daki Songdo Hana Hastanesi Yaşlı Bakım Servisi'nde tedavi altında olduğu belirtildi. İlk olarak 2022 yılında Kovid-19'a yakalanmasının ardından zatürre geçiren Kim'in, son dönemde demans hastalığına da yakalandığı ifade edildi. Yakın zamanda hastalığı nükseden Kim, tekrar zatürreye yakalanarak hayatını kaybetti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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