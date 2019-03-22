ANKARA (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Defolu adamların Ankara'yı yönetmesine izin vermeyelim. Bu kadar açık net söylüyorum. Kim defoluysa bu ülkeyi yönetmesin. Bizden kıymetli, bizim ülkemiz. Bizde de varsa bizde de yönetmesin." dedi.

Ayaş'ta halka hitap eden Soylu, 31 Mart'ta sadece belediye başkanlarının seçilmeyeceğini, Türkiye'nin önünü kesmeye çalışanların yeni bir kumpas ortaya koymaya çalıştıklarını ifade etti.

Soylu, Türk halkının elif gibi dimdik durması sonrasında hükümetin hem iktidar hem de muktedir olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğuna işaret eden Soylu, "Amerika Afganistan'a girdi, uyuşturucu cenneti haline getirdi. Pakistan, Irak, İran, Mısır, Yemen, Tunus, Libya, Lübnan... Etrafı ateş çemberine çevirmeye çalışıyorlar. Nereye huzur getirdiler? Şimdi onların trenlerine binenler Türkiye'nin umutlarını söndürebilmek için yeni senaryo kurmaya çalışıyorlar." diye konuştu.



"Türkiye'nin birlik ve beraberliğine kim saldırıyorsa acımayız affetmeyiz"

Yıllardan beri Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşların terör örgütünce mağdur edildiğini hatırlatan Bakan Soylu, "Kardeşlerimizi mağdur ettiler, kalkınmaması için ellerinden gelenleri yaptılar. 13-14 yaşındaki çocukları dağa götürdüler. Hayvan Karayılan'ın, Apo'nun adamlarının

masasına meze yaptılar. Taciz, tecavüz ettirdiler. Bunların burunlarından getirmezsek Allah hesabını sorsun, millet hesabını sorsun." şeklinde konuştu.



Muhalefetin PKK'lıları belediye meclisine sokmayı istediğini vurgulayan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Antalya Kepez'de Saadet Partisi'nin belediye meclis üyesi var, F.A. Dilini yutmadıysa Temel Karamollaoğlu'na buradan soruyorum. Neden bu adamı ve bunun gibi 74 adamı aday yaptın? Bu adam kırsalla iş birliği içerisinde, PKK'ya hizmet eden bir adam. Bunu herkes biliyor. Sen bunu tanıyor musun? Hangi pazarlığı yaptın da bu 74 adamı sen... 201 adamı CHP, 27 adamı İYİ Parti kendi listelerine koydu. Ne yapmak istiyorsunuz siz? Önümüzdeki 4,5 yıl hangi hazırlığı yapıyorsunuz? O zaman biz yanlış yaptık. 94 tane belediyelerini aldık. Teröre yardım eden, adam gönderen, para gönderen, millete zulüm yapan belediyelerini görevden aldık. O zaman bizim evlatlarımıza, Aybüke öğretmene, Necmettin öğretmene, Bedirhan bebeğe ne diyeceğiz? 6 aylık kundaktaki çocuklarını bırakanlara ne diyeceğiz o zaman?"

Soylu, PKK'ya tarihteki en büyük darbeleri vurduklarını ifade ederek, "Sadece 94 belediyeyi alarak darbe vurmadık, 2 yılda 10 katrilyon liralık uyuşturucularını yakaladık. Kaçak sigara yüzde 21,5'ten yüzde 1,5'e düştü. PKK'nın şah damarını kestik. Şimdi ona güç vermeye çalışıyorlar. İlk kez bu duruma geldi Türkiye. 15 bin tane terörist vardı, 700 kaldı dağlarda. PKK'nın kökünü kazıyacağız." dedi.



"Karadeniz evladı PKK'ya yamulmaz"

Soylu, HDP'li vekillerin açıklamaları sonrasında Ankara adayı Mansur Yavaş'ın ve İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir şey söylemediklerini hatırlatarak, "Ben Trabzonluyum İmamoğlu da Trabzonlu. Karadeniz evladı PKK'ya yamulmaz, PKK'nın celladı olur. İki tane koltuk için seslerini çıkaramıyorlar dut yemiş bülbüle dündüler." diye konuştu

Muhalefetin belediye meclis üyeliklerini alarak Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışacaklarını belirten Soylu, "Olacak olayları görüyorum. Kim ne derse desin umurumda değil. Bu asil milletin vekilleri olamazlar karakterleri şahsiyetleri yok çünkü. 31 Mart'ta bizi virajdan aşağı itip Türkiye'yi yarın bir anlayışa doğru sürmek istiyorlar." dedi.



Soylu, şunları kaydetti:

"Çek-senet işi sadece HDP de mi var? Namuslu, dürüst bir insanın Ankara'yı yönetmesini isteriz. Avukat doğru iş yapan adamdır. Paraya tamahkarlık yapmaması lazım. İş takibi yapmaması lazım. 20 milyon liralık Kayseri Şeker Fabrikalarında bir dava bitiyor. Binde bir olabilecek bir iş. Hatırlı insanlar araya girerse para işi döner. Ama birileri getiriyor Mansur Yavaş'a diyorlar ki '20 milyon liranın ödenmesini sağlarsanız Yargıtay'dan size yüzde 10 veririz' diyorlar. 'İşi takip ederim paramı alırım' diyor. ve 20 milyon liralık dava ne hikmetse abidik gubidikle beraber kazanılıyor. Nerede, Yargıtay'da. Seni beni orada on defa geri çevirirler be. Ben oraları iyi bilirim. Allah kimseyi düşürmesin. Çok net söylüyorum. ve tezgahı kuruyorlar, tezgahla beraber davayı getiren aracı. İş takipçiliği. Avukatlık mesleğine ihanet ediyor. Niye ses çıkarmıyorsunuz? Bir avukat makbuz kesmeden iş yapabilme kabiliyetine sahip olabilir mi? Vergi vermemek için makbuz kesmedim diyor."

"Seçilirse hangi çek senetçilerle hangi işleri yapacaklar?"

Bakan Soylu, Yavaş ile ilgili iddiaları halkla paylaşmak zorunda olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hangi çek-senetçilerle, hangi işlerin takibini yapacaklar? Kararı verecek olan sizlersiniz. Defolu adamların Ankara'yı yönetmesine izin vermeyelim. Bu kadar açık net söylüyorum. Kim defoluysa bu ülkeyi yönetmesin. Bizden kıymetli, bizim ülkemiz. Bizde de varsa bizde de yönetmesin. İki iki daha dört. PKK ile iş birliği yap, sesini çıkarma, gebe olduğun adamlarla iş birliği yap, sonra Ankara ne olacak? Ankara Türkiye'nin kalbidir."

"Eyvah para etmez"

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığının altını çizen Soylu, son iki yılda 3333 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Bakan Soylu, insansız hava araçları konusunda, "Mayıs ayında öyle bir aparat yüklüyoruz, bunlar kafalarını çıkaramayacaklar." dedi.

Bakan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyadaki haksızlıklara ses çıkaran Türkiye olduğu için korkuyorlar. Güçlü, kuvvetli, kudretli olmak durumundayız. Size söylüyorum, sonra 'eyvah' para etmez. Çünkü bunlar Türkiye'ye adım attırmamak için yemin etmişler. Hedeflerimize ulaşırsak bunların hesaplarını alt üst ederiz. Bu da 50 gramlık oy pusulasıyla. Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını yapıyoruz. Bir günde 7,2 ton esrar yakaladık. Bize bir destek verin, bunların hepsini silelim. Türkiye buradan dönmesin. Türkiye'nin başına musallat olanlardan kurtarıyoruz.

Eksiğimiz, aksağımız, hatamız da olabilir. Eksiksiz CenabıAllah'tır. Yanlış da yapabilirim. Ama şunu söyleyebilirim ki bizim samimiyetimizde bir eksikliğimiz yoktur. Millete karşı hilemiz hiç yoktur. Bunların hileleri var. Onlar arkada başka önde başka yapıyorlar. Yarın öbür gün kamuoyunda ortaya çıkacak CHP, HDP, SP nereleri paylaşmışlar?"

Kaynak: AA