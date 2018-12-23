Cinsel İlişkiye Giren Çiftin 'Kim Daha Dayanaklı' İddiası Ölümle Sonuçlandı
Nijerya'da bir çiftin cinsel ilişkide en dayanıklı olan tarafı belirlemek için girdiği iddia ölümle sonuçlandı. Karı ve kocanın, 7. kez yaptığı cinsel birleşme sonucunda ölüm geldi.
Nijerya'da Davy ve Loveth çifti, cinsel ilişkide en dayanıklı olan tarafı belirlemek için önce tartıştı, ardından cevabı öğrenmek için bir otel odasına yerleşmeye karar verdi. Otelde bir oda tutan çift kazananı ilk altı birleşmede belirleyemedi. Çiftin, 7. kez yaptığı cinsel birleşme sonucunda ölüm geldi.
140 DOLARA ANLAŞTILAR
Zayıf partnerin kim olduğunu bulmak için iddiaya giren çift, kaybeden kişinin kazanan tarafa 140 dolar vereceği konusunda anlaştı.
7. DEFADA PARTNERİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
İddia için yarışa başlayan çift kazananı altı birleşmede belirleyemedi. Loveth ile yedinci defa cinsel birleşmeye başlayan Davy, bir süre sonra partnerinin üzerine düştü.
YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Davy'nin cansız halde yattığını anlayan Loveth, otel yönetiminden yardım istedi ancak Davy yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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Yedi kez yediyi yaşamış biri olarak sıkıntı yaşamadığım için şanslıyımCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ne oluyorsa erkeklere oluyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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hintliler de haber bittimi babaa elin nijeryasina sardiniz yakistimiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Olum.kadinlarla bas edlilrimi pisi posine gitmis :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Gülsemmi ağlasammı tüm manyaklar dünya da toplanmış :DCevap Yaz 1 Yayından Kaldır