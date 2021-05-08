'Kim bu çizgi filmciler?'

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) kültür-sanat etkinliklerine erişimi arttırmak amacıyla kurduğu Alt Kat şimdi de çizgi filmlerin büyülü dünyasının kapılarını aralıyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) kültür-sanat etkinliklerine erişimi arttırmak amacıyla kurduğu Alt Kat şimdi de çizgi filmlerin büyülü dünyasının kapılarını aralıyor. Animasyon sanatçısı Eda Erdoğmuş'la birlikte hazırlanan 'Kim Bu Çizgi Filmciler?' serisinde animasyon (canlandırma) sanatının tarihinden tekniğine, önde gelen isimlerinden genç yeteneklere pek çok konu ele alınacak. Üstelik Türk işaret dili seçeneği de olacak. 2019'dan bu yana İKSV Çocuk Kitapları'nın animasyon filmlerini hazırlayan Eda Erdoğmuş projenin amacını şöyle anlatıyor:

"Türkiye'de birçok yetenekli illüstratör ve çizgi film tasarımcı var ama herkese açık bir kaynak yok. Bu alanda eksiği, herkese ve her yaşa hitap edebilecek bir video serisiyle doldurmak istedik. Aslında çocukluğumuzdan beri hepimizin merak ettiği bir konu çizgi filmlerin nasıl yapıldığı... Animasyonların büyülü dünyasını ve arka planını daha fazla tanımak isteyenlerin ve ileride bu alanı meslek edinmeyi düşünen genç arkadaşlarımızın da ilgisini çekebileceğini düşündük."

Çizime ilgili herkesin temel düzeyde hareketlendirme yapabileceğini söyleyen Eda Erdoğmuş "Bu seri bir başlangıç olabilir. Animasyonun temel ilkeleriyle ilgili içerikleri, kullanılan programları araştırarak devam edilebilir. Ücretsiz kaynaklar bol, çizgi film yapabilmek için tek ihtiyacımız olan şey sabır" diyor.

Eda Erdoğmuş'un çizgi portresi

HANGİ BÖLÜMDE KİM VAR?

İlk bölümü 30 Nisan'da yayımlanan 6 bölümlük seriye ait videolar her perşembe İKSV YouTube kanalında izlenebilir.

1. Animasyonun hikayesi: İlk bölümde animatör ve illüstratör Tuğçe Audoire var.

2. Hikaye anlatımı/Storyboard: 20 yılı aşkın süredir sektörde çalışan çizer Murat Başol anlatacak.

3. Karakter tasarım/ Konsept sanat: Uluslararası çalışmalarıyla bilinen animasyon sanatçısı ve illüstratör Mustafa Gündem konuk olacak.

4. İki boyutlu animasyon: Animasyon sanatçısı Oğuzhan Gündüz'le animasyonun üretim süreçleri hem ekip çalışması hem de bireysel üretim açısından ele alınacak.

5. Üç boyutlu animasyon: Cenk Köksal, iki boyutlu bir 'karton karakter'in içine hava üflenerek üç boyutlu hale gelmesini anlatacak.

6. The Cartoon Mill (Çizgi film değirmeni): 2016'da Kaş'ta çizgi film okulu The Cartoon Mill'i kuran Fatih Küçük'le yaptığı çalışmalar konuşulacak. Genç çizgi filmcilerin işleri de izlenebilecek.

Kaynak: Hürriyet