Kim Bilir: Adis Jahovic vs İrfan Can Eğribayat

Göztepe oyuncularından Adis Jahovic ve İrfan Can Eğribayat bilgilerini sınadı. Soruların doğru cevabına en yakın cevabı veren oyuncu bir puanın sahibi olurken beş puana ulaşan isim ise günün kazananı oldu.