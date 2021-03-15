Kim Bilir: Adis Jahovic vs İrfan Can Eğribayat
15.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:22
Göztepe oyuncularından Adis Jahovic ve İrfan Can Eğribayat bilgilerini sınadı. Soruların doğru cevabına en yakın cevabı veren oyuncu bir puanın sahibi olurken beş puana ulaşan isim ise günün kazananı oldu.
Göztepe oyuncularından Adis Jahovic ve İrfan Can Eğribayat bilgilerini sınadı. Soruların doğru cevabına en yakın cevabı veren oyuncu bir puanın sahibi olurken beş puana ulaşan isim ise günün kazananı oldu.
Kaynak: Dugout