KİM, 7 gün 24 saat çalışıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› KİM, 7 gün 24 saat çalışıyor - Haberler
Hakan Tütüncü, Kepez, Güncel

KİM, 7 gün 24 saat çalışıyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 7 gün 24 saat ilçe sakinlerinin yardım çağrılarına cevap veren Kepez İletişim Merkezi'ni (KİM) ziyaret etti.

12.04.2020 15:07 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:07
KİM, 7 gün 24 saat çalışıyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 7 gün 24 saat ilçe sakinlerinin yardım çağrılarına cevap veren Kepez İletişim Merkezi'ni (KİM) ziyaret etti. Merkezdeki çalışmaları yakından inceleyen Başkan Tütüncü, vatandaşlardan gelen telefon aramalarına da cevap vererek, talepleri not aldı.

Kepez İletişim Merkezi(KİM), ilçe sakinlerine 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam ediyor. KİM, Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara 'Sokağa çıkma sınırlaması' getirilmesiyle, ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin gözü kulağı oldu. Sokağa çıkamayan vatandaşlar, taleplerini 0 242 310 58 58 ile 0 555 024 07 07 nolu whatsapp hattından KİM'e bildiriyor ve talep edilen ihtiyaçlar en kısa sürede vatandaşlara ulaştırılıyor. Sokağa çıkma sınırlaması getirilen vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sık sık Kepez İletişim Merkezi'ni(KİM) ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çalışmaları yerinde inceliyor. Vatandaşlardan gelen talepler ve bu taleplerin ne kadar sürede yerine getirildiği konusunda bürokratlarından bilgi alan Başkan Tütüncü, yoğun talep trafiğinde telefonlara da bakıyor. Hemşehrilerinden gelen telefonları açan Başkan Tütüncü, önce kendini tanıtıyor, ardından da talepleri not alıyor.

Tütüncü'den gayretle çalışan personeline teşekkür

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediye bünyesinde kurulan Kepez İletişim Merkezi'nin (KİM) çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kepez İletişim Merkezi'nin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu belirten Başkan Tütüncü, "Buradaki arkadaşlarımız hemşehrilerimizden gelen whatsapp mesajlarına cevap veriyorlar. Hemşehrilerimizin gönderdiği watsapp mesajları Kepez İletişim Merkezi'ne düşüyor. Bu zor günlerde belediyemiz whatsapp iletişim hattı üzerinden de hemşehrilerimize çok yakın olmak üzere elinden gelen her türlü gayreti gösteriyor. Talepler burada arkadaşlarımız tarafından değerlendirilerek, geri dönüşleri yapılıyor. Gelen mesajların gereği elimizdeki tüm imkanlar seferber edilmek suretiyle yapılıyor. Bütün ekiplerimizle, bütün imkanlarımızla 24 saat boyunca hemşehrilerimizin yanındayız. Zor günlerden geçiyoruz, bu zor günlerde azimle, gayretle, kararlılıkla çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur Haberler
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti
İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
İzmir polisi, 'Babam sokağa çıkamıyor' diyen 7 yaşındaki çocuğun isteğini gerçekleştirdi
İzmir polisi, "Babam sokağa çıkamıyor" diyen 7 yaşındaki çocuğun isteğini gerçekleştirdi
Çin'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
Çin'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
Bülent Yıldırım'dan derbi itirafı: Verdiğim taç kararından vicdanen müsterihim, daha iyi olan takım kazandı
Bülent Yıldırım'dan derbi itirafı: Verdiğim taç kararından vicdanen müsterihim, daha iyi olan takım kazandı
Son dakika: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye ceza kesildi
Son dakika: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye ceza kesildi
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor
Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Türkiye, IMF ile anlaştı' iddialarına canlı yayında yanıt verdi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, IMF ile anlaştı" iddialarına canlı yayında yanıt...
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Salgının ne zaman biteceğini kesin olarak söylemek zor
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Salgının ne zaman biteceğini kesin olarak söylemek zor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği Charles Aranguiz'i radarına aldı
Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği Charles Aranguiz'i radarına aldı
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık
Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık
Galatasaray'ın eski oyuncusu Rigobert Song karantinaya alındı
Galatasaray'ın eski oyuncusu Rigobert Song karantinaya alındı
Türkiye'de koronavirüs salgını sürecinde kadına şiddet yüzde 27.8 arttı
Türkiye'de koronavirüs salgını sürecinde kadına şiddet yüzde 27.8 arttı
Hong Konglu bilim insanları: Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız
Hong Konglu bilim insanları: Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir kırılma var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir kırılma var
Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi
Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi
Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı
Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı
22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti
22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Dilan Çıtak Levent Yamanel Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Fatih Terim Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla İngiltere Fenerbahçe Galatasaray Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: KİM, 7 gün 24 saat çalışıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 16:53:31. #1.14#
title