KİLYOS'TA TANKERİN ÇARPTIĞI TEKNEDEKİLERİN KURTARILMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
KİLYOS'ta tankerin çaptığı balıkçı teknesinden 3 kişinin kurtarılması yardıma gelen geminin güvenlik kamerasına yansıdı.
10.01.2020 14:21 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:21
KİLYOS'ta tankerin çaptığı balıkçı teknesinden 3 kişinin kurtarılması yardıma gelen geminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 3 kişinin kurtarıldıktan sonra yakınlarına sarıldığı da görülüyor.
Görüntü Dökümü:
----------Kurtarılma anı-Sarılmaları
Kaynak: DHA