KİLYOS'TA TANKERİN ÇARPTIĞI TEKNEDEKİLERİN KURTARILMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
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KİLYOS'TA TANKERİN ÇARPTIĞI TEKNEDEKİLERİN KURTARILMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

KİLYOS'ta tankerin çaptığı balıkçı teknesinden 3 kişinin kurtarılması yardıma gelen geminin güvenlik kamerasına yansıdı.

10.01.2020 14:21 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:21
KİLYOS'TA TANKERİN ÇARPTIĞI TEKNEDEKİLERİN KURTARILMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

KİLYOS'ta tankerin çaptığı balıkçı teknesinden 3 kişinin kurtarılması yardıma gelen geminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 3 kişinin kurtarıldıktan sonra yakınlarına sarıldığı da görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kurtarılma anı-Sarılmaları

 


Kaynak: DHA
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