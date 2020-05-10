KİLYOS'TA SAHİLLER VATANDAŞLAR GİREMESİN DİYE KAPATILDI ATLI BİRLİKLER DEVRİYE GEZDİ
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KİLYOS'TA SAHİLLER VATANDAŞLAR GİREMESİN DİYE KAPATILDI ATLI BİRLİKLER DEVRİYE GEZDİ

KİLYOS'TA SAHİLLER VATANDAŞLAR GİREMESİN DİYE KAPATILDI ATLI BİRLİKLER DEVRİYE GEZDİ
10.05.2020 16:16 | Son Güncelleme: 10.05.2020 16:16

Kilyos'ta 65 yaş ve üstü vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma izninin ardından vatandaşların sahillere inememesi için sahil girişleri kapatıldı.

Kilyos'ta 65 yaş ve üstü vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma izninin ardından vatandaşların sahillere inememesi için sahil girişleri kapatıldı. Jandarma ekipleri sahil girişlerinde beklerken, atlı birlikler de sahillerde devriye gezdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar yaklaşık 2 aydır evlerinden çıkmıyordu. Bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında bu vatandaşlar için sokağa çıkma izni getirilmişti. Fakat vatandaşların sahil şeridine gelmesi ile ilgili olan yasak hala devam ediyor. Kilyos'ta İstanbul İl Jandarma Ekipleri vatandaşların sahil şeridine girmesini engellemek için sahil girişlerini zincirlerle ve bariyerlerle kapattı. Ekipler sahil girişlerinde nöbet tutarken, Jandarma Atlı Birlikleri ise sahiller de devriye gezdi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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