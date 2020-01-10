: Kilyos'ta kayıp 3 kişinin tespit ettiği noktadaki çalışmalar görüntülendi

10.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:22

İstanbul DHA - KİLYOS açıklarında tankerin çarpması sonucu batan balıkçı teknesindeki 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. DHA muhabir de tekne ile Kilyos'tan 7 kilometre açıkta çalışmaları takip ediyor. Kayıp 3 kişinin bulunduğu nokta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan TCG Alemdar gemisi tarafından tespit edildi. Bu noktada çalışmaların başlaması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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